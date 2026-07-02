Prema izveštajima sa kvantaša, povećana ponuda kajsije, borovnice, kruške i kupine direktno je uticala na snižavanje njihovih cena. Istovremeno, na tržištu je i dalje prisutna stabilna, ali sezonski promenljiva ponuda voća i povrća.

Povrće u fokusu - boranija dominira

U segmentu povrtarskih kultura primetna je bila znatno bolja ponuda boranije, koja je dominirala sa cenom od oko 220 dinara po kilogramu. Pored nje, pojeftinili su brokoli, celer, dinja, krompir, crni luk, mladi crni luk, paprika babura, paprika šilja, patlidžan i praziluk.

Za razliku od njih, skuplji su bili lubenica i čeri paradajz.

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Sezonske promene i slabija prodaja

Kako se približavaju visoke temperature, ponuda poljoprivrednih proizvoda ostaje dobra. Ipak, prodaja je nešto slabija nego prethodne sedmice, što je uobičajeno za ovaj period godine.

U ovom periodu zabeležen je pad cena kod borovnice, jagode, nektarine, kruške, višnje, lubenice i paprike babure.

S druge strane, skuplji su bili trešnja, karfiol, praziluk, spanać, zelena salata i šargarepa.

Pančevo: dobra ponuda, stabilna prodaja

Prema izveštaju STIPS iz Pančeva, poslednju sedmicu juna obeležila je prosečna ponuda sezonskog voća i dobra ponuda povrtarskih kultura. Prodaja je bila na nivou prethodne nedelje.

Rast cena zabeležen je kod kruške, lešnika, višnje, boranije, kupusa, paprike šilje, paradajza, peršuna korenaša i tikvice, dok su pojedine sorte jabuka pojeftinile.

Sombor: stabilne cene uprkos dobroj ponudi

Na zelenoj pijaci u Somboru evidentirana je solidna ponuda breskve, kajsije, trešnje, višnje, krompira, spanaća, tikvice, zelene salate i krastavca salatara. Dominantne cene ostale su uglavnom nepromenjene u odnosu na prethodni period.

Leskovac: rast i pad cena u isto vreme

Na kvantašu u Leskovcu protekle sedmice došlo je do rasta cena breskve, nektarine, celera, pasulja i spanaća. Istovremeno, jeftiniji su bili kajsija, krastavac salatar, kupus, krompir i crni luk.

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