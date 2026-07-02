Jedan od najjednostavnijih, a ujedno i najefikasnijih trikova za spas i bujanje biljaka krije se u kesici omiljenog mirisnog začina - cimetu.



Ako želite da zaštitite svoje biljke na potpuno prirodan način, bez upotrebe teške hemije i skupih preparata, jedan od najjednostavnijih i najefikasnijih trikova koji se često koristi jeste domaći rastvor od cimeta. Ovaj omiljeni kuhinjski začin zapravo je pravo blago za svakog ljubitelja cveća i baštovanstva.



Savet nam je dala Anđela Đokić, koja živi nadomak Nikšića i koja se bavi bio baštovanstvom.

Kako se priprema čudotvorni rastvor?

Postupak je neverovatno lak i brz. Potrebno je da u nekoliko litara mlake vode dodate oko dve supene kašike mlevenog cimeta. Ključno je da smesu dobro promešate kako bi se prah što bolje sjedinio sa vodom i kako ne bi ostale grudvice koje kasnije mogu zapušiti prskalicu. Najbolje je ostaviti rastvor da odstoji nekoliko sati (ili preko noći), a potom ga procediti kroz finu gazu.



Dobijenu tečnost sipajte u bočicu sa raspršivačem, a zatim je detaljno isprskajte po listovima, stabljikama, ali i po zemlji oko samih biljaka. Ovaj prirodni sprej možete koristiti redovno jer je izuzetno blag za biljke, a sa druge strane nemilosrdan prema njihovim neprijateljima, piše Ona.



Ovaj rastvor je idealan i za sobno cveće i za baštenske biljke, a posebno je koristan tokom toplih dana kada se štetočine najbrže razmnožavaju. Isprskajte svoje biljke rano ujutru ili kasno uveče (nikada po jakom suncu) i gledajte kako ponovo bujaju i blistaju punim sjajem!



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