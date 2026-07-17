Uz pravilnu i umerenu upotrebu, moguće je iskoristiti sve prednosti koje nudiRuzmarin (Salvia rosmarinus), zimzeleni žbun intenzivne arome i blago gorkog i ljutog ukusa, važan je deo mediteranske kuhinje.

Njegovo ime, izvedeno od latinskog ros marinus ili "morska rosa", povezano je sa stenovitim obalama na kojima raste, hranjen vlagom iz vazduha. Iza njegove uloge popularnog začina za jela od mesa i krompira krije se duga istorija i širok spektar zdravstvenih efekata, ali i upozorenja koja treba uzeti u obzir.

Od drevnih rituala do modernih laboratorija, ova otporna biljka vekovima privlači pažnju, nudeći mnogo više od svoje prepoznatljive arome, piše Britanika.

Biljka koja je osvojila careve i preživela vekove

Istorija ruzmarina seže hiljadama godina unazad. Prvi zapisi o njemu pronađeni su na kamenim pločama koje datiraju iz oko 5000. godine pre nove ere, a Egipćani su ga koristili u ritualima balsamovanja.

U staroj Grčkoj i Rimu gajen je hiljadama godina i poštovan kao biljka posvećena Afroditi, boginji ljubavi, ali i kao moćan simbol pamćenja.

Verovalo se da poboljšava koncentraciju, zbog čega su grčki studenti nosili vence od ruzmarina u kosi dok su studirali. Verovalo se da spaljivanje njegovih grana prečišćava vazduh i tera zle duhove, pa se često koristio u hramovima i bolnicama tokom srednjeg veka.

Njegov značaj je prepoznao i Karlo Veliki, koji je naredio gajenje ruzmarina u carskim vrtovima u 9. veku. U Englesku je stigao sa Rimljanima, a njegova popularnost je značajno porasla u 14. veku, kada je postao ključni sastojak prvog evropskog parfema na bazi alkohola, poznatog kao "Mađarska voda".

Poznato je i da je Napoleon cenio kolonjsku vodu sa ruzmarinom. Od narodne medicine do naučnih dokaza Dugogodišnja upotreba ruzmarina u narodnoj medicini podstakla je brojne naučne studije koje potvrđuju njegova lekovita svojstva. Biljka je bogata antioksidansima, pre svega karnoznom i rozmarinskom kiselinom, koje štite ćelije od oštećenja i imaju antiinflamatorno dejstvo, zbog čega se njena upotreba preporučuje kod stanja kao što je artritis.

Posebno je poznat po svojim blagotvornim efektima na kognitivne funkcije. Istraživanja sugerišu da aktivna jedinjenja u ruzmarinu mogu povećati nivo acetilholina, neurotransmitera neophodnog za pamćenje i učenje. Pored poboljšanja cirkulacije i protoka krvi u mozgu, što može pomoći u ublažavanju glavobolje, ruzmarin je zvanično odobren u Nemačkoj za lečenje digestivnih poremećaja. Stimuliše proizvodnju žuči, što olakšava varenje i smanjuje nadimanje.

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Kako pravilno gajiti ruzmarin u dvorištu ili saksiji

Njegova antimikrobna svojstva mogu pomoći u jačanju imunog sistema, dok se ulje ruzmarina tradicionalno koristi za podsticanje rasta kose i zdravlja kože glave jer poboljšava cirkulaciju i može pomoći kod peruti i gubitka kose. Baštovanstvo i mere predostrožnosti Jedna od glavnih karakteristika ruzmarina je njegova nepretencioznost u uzgoju.

Kao tipična mediteranska biljka, potrebno mu je puno sunca i toplote. Za uspešan rast potrebno mu je najmanje šest sati direktne sunčeve svetlosti dnevno i, što je ključno, dobro drenirano, peskovito zemljište. Ne toleriše višak vlage u korenovom sistemu, pa je umereno zalivanje dovoljno samo kada se gornji sloj zemlje osuši.

Otporan je na sušu i većinu štetočina. Lako se razmnožava reznicama, dok je uzgoj iz semena dugotrajan i često neuspešan. Međutim, uprkos brojnim prednostima, neophodan je oprez prilikom njegove upotrebe. Uobičajeno verovanje da su svi prirodni preparati bezbedni u ovom slučaju ne važi.

U velikim dozama, ruzmarin može biti toksičan. Konzumiranje koncentrovanih preparata, poput eteričnog ulja, može izazvati povraćanje i grčeve, pa se ne preporučuje oralni unos ulja bez stručnog nadzora.

Trudnice treba da izbegavaju ruzmarin u terapijskim dozama jer može stimulisati kontrakcije materice, a oprez je potreban i kod osoba sa visokim krvnim pritiskom. Upotreba ruzmarina kao začina smatra se bezbednom, ali je neophodna umerenost kod lekovitih preparata.

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