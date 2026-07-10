Stoga, dodatni zdravstveni efekti pomenuti u naslovu članka nisu poznati, iako se u njemu navodi šest razloga zašto je kafa dobra za zdravlje. Dostupni odlomak samo ističe činjenicu da je svakodnevna konzumacija kafe povezana sa manjim količinama masti u jetri.

Vaša dnevna šoljica kafe može smanjiti rizik od bolesti jetre ili raka jetre, otkrila je nova velika studija, čak i ako pijete pet ili više šoljica dnevno.

Rezultati se zasnivaju na više od 354.000 učesnika koje su istraživači pratili više od decenije, prema studiji objavljenoj u sredu u časopisu „Klinička gastroenterologija i hepatologija“.

„Ovo su verovatno najsveobuhvatniji podaci dugoročnog praćenja o efektima kafe. Vidimo da korist od kafe za jetru verovatno ne dolazi od kofeina, jer sličnu korist vidimo kod osoba koje konzumiraju dekofein. Dakle, čini se da je to više povezano sa antioksidativnim dejstvom kafe“, rekao je prvi autor studije dr Hjunseok Kim, hepatolog za transplantaciju u medicinskom centru Sedars-Sinaj u Los Anđelesu.

U studiji, istraživači su merili bolest jetre brojem slučajeva ciroze — trajnih ožiljaka i oštećenja jetre koji mogu biti rezultat nekoliko dugotrajnih bolesti jetre, uključujući masnu bolest jetre, virusni hepatitis, bolesti jetre povezane sa alkoholom i druge, posebno kada se ne leče. Ciroza pogađa više od 58 miliona ljudi širom sveta i ubija skoro 1,5 miliona ljudi širom sveta svake godine, piše Klix.

Hepatocelularni karcinom, vrsta raka jetre koju su autori merili, najčešći je rak jetre, sa skoro 685.000 slučajeva i više od 597.000 smrtnih slučajeva širom sveta svake godine.

Istraživači su otkrili da se potencijalni zaštitni efekat kafe generalno povećavao što su učesnici više pili: Jedna do dve šolje dnevno bile su povezane sa 20 odsto manjim rizikom od ciroze, 24 odsto manjim rizikom od raka jetre i 31 odsto manjom verovatnoćom smrti povezane sa jetrom. Tri do četiri šolje dnevno bile su povezane sa 35 odsto manjim rizikom od ciroze i raka jetre i 41 odsto manjom verovatnoćom smrti povezane sa jetrom. Pet ili više šolja bilo je povezano sa 32 odsto manjim rizikom od ciroze, 47 odsto manjim rizikom od raka jetre i 42 odsto manjom verovatnoćom smrti povezane sa jetrom.



Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.



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