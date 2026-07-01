"Prihodi za jun su bolji od očekivanih, dakle, čak i akciza, bez obzira na to koliko smo izgubili zbog procenta smanjenja akciza koje smo naplaćivali na naftu i naftne proizvode. Domaći PDV, kao najvažnija stavka, porez na dobit, dakle, carine takođe, svi prihodi su nam nešto veći nego što smo očekivali. To je dobar signal i to je dobar znak i posebno kada je reč o takozvanom domaćem PDV-u, imate i uvozni PDV, i jedan i drugi su veći od očekivanog, i za nas je to dobar pokazatelj ekonomskog napretka i dobar pokazatelj snaženja ekonomskih aktivnosti", rekao je Vučić u telefonskom uključenju za Informer.

On je istakao da ima da saopšti veoma dobru vest koja, kako je rekao, raduje ljude koji rade u državi i one savesne građane koji vode računa o interesima države.

"To je da ćemo za penzionere i za socijalno ugrožena lica i borce, za sva ova primanja koja smo, naravno i za one koji primaju dečiji dodatak, za koja smo rekli da će ići krajem septembra, početkom oktobra, dakle u roku od 90 dana, mi ćemo dati sve od sebe, dakle jedna ohrabrujuća vest i verujem dobra, to je da ćemo probati da idemo i sa mesec dana ranije isplatama, dakle da to bude početkom septembra", rekao je predsednik Vučić.

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On je kazao da je zato od posebnog značaja bilo da se obezbedi puna fiskalna stabilnost i da imamo dobre prihode.

Dodao je da je dobro što će ranije biti povećane i penzije, odnosno pre kraja godine, piše Tanjug.

"Mi ćemo ranije i povećavati, pre svega penzije. Ne mogu to da tvrdim za plate, pokušaćemo, ali povećavaćemo penzije pre januara meseca. Bolje je ljudima da damo nešto ranije (planirana davanja), a ne da sve dobiju u jednom trenutku ili u trenutku koji je vremenski blizu. Tako da mislim da je to dobra vest za ljude, dobra vest za građane. Taman pre kraja leta, jer i oni koji idu na odmore, oni koji pomažu deci, unucima, da odu na odmore da mogu da nadoknade deo svojih rashoda", rekao je Vučić.

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