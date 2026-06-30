Baštovan Iš otkriva kada je najbolje vreme za zalivanje i koje dodatne mere čine razlikuVisoke temperature koje prate leto mogu biti katastrofalne za biljke, i umesto bujne bašte, lako možete završiti sa opuštenim, suvim i uvenulim cvećem.

Zato je, kako ističe stručnjak za bašte i kreator TikToka Iš, blagovremeno i temeljno zalivanje ključno, a ključ je kada to radite.

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Jutro i veče: Najvažnije za zalivanje

Kako je izvestio britanski Ekspres, baštovan Iš savetuje da se biljke zalivaju dva puta tokom dana, kada su zemljište i vazduh hladniji i voda ne isparava tako brzo.

"Uvek govorim ljudima, zalivajte ih ujutru ili uveče, to je potpuno na vama", objašnjava on, preporučujući zalivanje rano ujutru, između sedam i devet časova, ili uveče, od 21.00 čas pa nadalje.

Kako objašnjava, tokom ovih perioda voda duže ostaje u zemljištu. Iako je idealno izbegavati zalivanje tokom najtoplijeg dela dana, Iš naglašava da treba da delujete ako vidite da je vašim biljkama to potrebno.

"Ako vidite da se biljka 'muči' tokom dana, možete je zaliti", ističe on, dok istovremeno razbija uobičajeni mit da će sunce 'spržiti' biljku zbog kapljica vode na listovima: "Uobičajena je zabluda da će ih sunce 'spržiti' jer voda deluje kao ogromna lupa, ali to nije slučaj".

Za najbolje rezultate, preporučuje usmeravanje vode direktno na zemljište oko korena, jer će na taj način biljka 'apsolutno napredovati'.

Uvedite dodatne mere zaštite Pored pravilnog zalivanja, Iš savetuje i dodatne mere zaštite od vrućine.

Na primer, premeštanje saksija u hlad kako bi se zemlja sporije sušila, posipanje površine zemlje laganim šljunkom koji reflektuje deo sunčevih zraka i postavljanje paviljona ili mreža za hlad preko delova bašte.

Kao pristupačniju opciju, pominje i običan beli čaršav rastegnut preko biljaka, koji reflektuje deo svetlosti i snižava temperaturu ispod, piše tportal.

"Na taj način mogu dobro da ih zalijem na jednom mestu, grupišem ih blizu jednu drugoj, tako da ako ima sunca, ne ide direktno na zemlju, koja se ne isušuje i kao rezultat toga mogu da izdrže ceo toplotni talas. Kasnije ih vratim i sve je u redu. A, za biljke koje su fiksirane u zemlji, biće dovoljno dobro jutarnje zalivanje", zaključuje baštenski stručnjak.

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