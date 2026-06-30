Letnji "beach hair" izgled - ona savršeno nesavršena, blago talasasta kosa kao da ste upravo izašli iz mora i usput osvojili i modnu pistu godinama važi za jednu od najpoželjnijih estetskih iluzija sezone.

Ali iza te opuštene teksture krije se jedno prilično realno pitanje: da li morska so zapravo prija kosi ili joj polako, ali sigurno, crpi životnu snagu? Istina je negde između romantizovanog letnjeg izgleda i manje glamurozne hemijske realnosti.

Morska so ima sposobnost da izvlači vlagu. I to radi vrlo efikasno - možda i previše efikasno za kosu koja voli hidrataciju više nego išta. Kada ostane na vlasima duže vreme, so počinje da "pije" prirodnu vlagu iz dlake, zajedno sa njenim zaštitnim uljima.

Rezultat? Kosa koja deluje suvlje, beživotnije i pomalo umorno, kao da je i ona bila na odmoru koji je trajao predugo bez nege.

Osim toga, so može da naruši glatkoću vlasi, otvarajući njenu strukturu i čineći je grubljom na dodir. To se posebno primećuje kod kose koja je već hemijski tretirana, farbana ili prirodno suvlja - u tim slučajevima more ume da bude više neprijatelj nego romantični saveznik.

Ali, kao i u većini beauty priča, stvari nisu crno-bele. Morska so nije automatski "negativac". Povremeno izlaganje, pogotovo ako se kosa pravilno neguje, može proći bez većih posledica. Problem nastaje tek kada se sunce, so i vetar spoje u dugoročni letnji lifestyle bez adekvatne hidratacije i zaštite.

Nisu svi tipovi kose jednako osetljivi. Suva i farbana kosa reaguje najbrže - gubi sjaj, elastičnost i postaje sklonija lomljenju. S druge strane, prirodno jača ili masnija kosa bolje podnosi letnje izazove, ali ni ona nije potpuno imuna na dehidrataciju.

Zato letnja rutina nege postaje ključna. Leave-in proizvodi funkcionišu kao lagani zaštitni sloj koji pomaže kosi da zadrži vlagu i preživi sve "morske avanture" bez drame. Još jednostavniji, ali često zanemaren korak je ispiranje kose običnom, slatkom vodom odmah nakon izlaska iz mora - mali ritual koji pravi veliku razliku.

Nakon dana provedenih na plaži, kosa ulazi u fazu oporavka. Hidratantne maske jednom do dva puta nedeljno vraćaju mekoću i sjaj, dok blagi šamponi i pauza od toplote (fenovi, prese i uvijači) omogućavaju da se struktura vlasi regeneriše bez dodatnog stresa.



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