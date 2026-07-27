Ako ste kupili veću količinu bresaka ili vam je rod iz bašte prevelik da bi se pojeo na vreme, a nemate kome da ih poklonite, zamrzavanje je jedan od najlakših načina da ih sačuvate.



Međutim, nije dovoljno samo oprati voće i staviti ga u kesu, a imajte u vidu da nepravilno zamrznute breskve mogu da potamne, izgube aromu i nakon odmrzavanja budu kašaste.



Ako ih pak zaledite kako treba, možete da uživate u ukusu leta čak i mesecima kasnije!

Koje breskve su najbolje za zamrzavanje?

Za zamrzivač, kao i u slučaju zamrzavanja kajsija, birajte zrele, ali čvrste plodove. Ako su prezrele ili imaju udubljenja ili oštećenja, takve breskve će nakon odmrzavanja izgubiti još više na kvalitetu. Očekujte da budu gnjecave, kašaste i potpuno neupotrebljive, pa je odabir pravih bresaka najvažniji korak.



Najbolje je zamrznuti breskve kada su na vrhuncu zrelosti, odnosno kada su mirišljave, slatke i sočne, ali još uvek dovoljno čvrste da mogu da se iseku na kriške.

Priprema bresaka ze zamrzavanje

Prvi korak je da dobro operete breskve pod mlazom hladne vode, a potom odlučite da li ćete ih zalediti s korom ili bez nje. Većina uklanja koru jer je tako voće praktičnije za kasniju upotrebu, posebno za kolače i dezerte, ali pošto je kora bresaka puna nutrijenata organizam će vam biti zahvalan ako je sačuvate.

Najlakši način da uklonite koru breskve je kratko blanširanje:





Stavite breskve u ključalu vodu oko minut.





Izvadite ih i odmah prebacite u hladnu vodu.





Kora će se tada mnogo lakše skinuti.

Zatim prepolovite breskve, uklonite košticu i isecite ih na kriške ili kockice.

Kako sprečiti da breskve potamne?

Kao i drugo voće, breskve nakon sečenja mogu da promene boju zbog oksidacije, a da biste sačuvali njihovu svetlu nijansu, kriške možete poprskati s malo limunovog soka pre zamrzavanja.

Ovaj korak nije obavezan, ali je koristan ako želite da voće nakon odmrzavanja izgleda lepše, naročito ako ga koristite za poslastice ili voćne salate, piše Glossy.

Kako zamrznuti breskve?

Rasporedite isečene breskve u jednom sloju na tacnu ili pleh obložen papirom za pečenje.



Odložite ih u zamrzivač dok se potpuno ne zalede.



Prebacite zamrznute komade u kese za zamrzivač, pa ih spakujte u fioke zamrzivača.

Koliko dugo zamrznute breskve mogu da stoje u zamrzivaču?

Pravilno zamrznute breskve mogu da se čuvaju oko 8 do 12 meseci, pod uslovom da ste ih dobro upakovali i da nisu izložene vazduhu. Najkvalitetnije će, ipak, biti tokom prvih nekoliko meseci, pa pokušajte da ih iskoristite tokom jeseni i zime.



Ukoliko se u kesi ili posudi pojave kristali leda ili promene boje, to ne znači da ovakvo voće nije bezbedno za upotrebu, ali ukus i tekstura bi mogli da oslabe.



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