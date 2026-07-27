Nana, poznata i kao metvica ili nana, jedna je od najcenjenijih aromatičnih biljaka na svetu. Njena prepoznatljiva svežina, koju duguje mentolu, učinila ju je nezaobilaznim sastojkom u kuvanju i tradicionalnoj medicini. Kroz istoriju, cenjena zbog svojih blagodeti, ispod svoje nežne spoljašnjosti krije izuzetno otpornu prirodu koja, posebno za neiskusne baštovane, može predstavljati značajan izazov.

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Mitološko poreklo

Priča o nani seže duboko u mitologiju. Prema grčkom mitu, postojala je nimfa Minta, u koju se zaljubio bog podzemlja Had. Njegova ljubomorna žena Persefona pretvorila ju je u biljku, a Had, da bi ublažio kletvu, dao joj je opojni miris.

Stari Grci i Rimljani su je veoma cenili; korišćena je za pravljenje parfema i venaca, i za trljanje stolova njome kao znak dobrodošlice. Rimljanke su je mešale sa medom kako bi osvežile dah.

Nana (lat. Mentha) pripada velikoj porodici nane (Lamiaceae), baš kao i bosiljak ili ruzmarin. To je rod koji obuhvata više od 25 vrsta i stotine hibrida, a svi dele karakterističnu četvrtastu stabljiku. Listovi su najčešće lancetasti sa nazubljenim ivicama, a njihova boja varira od tamnozelene do sivozelene.

Tokom leta, na vrhu stabljika pojavljuju se mali beli, ružičasti ili ljubičasti cvetovi, sakupljeni u klasolike cvasti, koji su izuzetno privlačni za oprašivače. Dve najpoznatije vrste su nana (Mentha × piperita), hibrid intenzivnog ukusa, i nana (Mentha spicata), poznatija kao „nana“, koja je slađa i blaža. Neophodna u kuvanju i narodnoj medicini.

Svestranost nane najbolje se izražava u njenoj primeni. U kuvanju je neizostavan deo mnogih kuhinja. Sveži listovi se dodaju salatama, sosovima i jelima od jagnjetine, a neophodna je i za pripremu popularnih koktela kao što je Mohito.

Osvežavajući čaj od mente je globalno popularan napitak, dok se u poslastičarstvu koristi za aromatizovanje čokolade i sladoleda. Međutim, njegova uloga ide dalje od pukog kuvanja. U narodnoj medicini se vekovima koristi za ublažavanje digestivnih tegoba. Nana opušta mišiće digestivnog sistema, pomažući kod grčeva i nadimanja, dok njen umirujući miris može ublažiti stres i glavobolje. Mentol, njegov ključni sastojak, deluje kao prirodni dekongestiv, olakšavajući disanje tokom prehlade.

Posuda se takođe može zakopati u zemlju, ali je ključno ostaviti ivicu da viri nekoliko centimetara iznad površine kako bi se sprečilo širenje. Pored baštovanstva, postoje i zdravstvene mere predostrožnosti. Nana može pogoršati simptome kod ljudi sa GERB-om jer opušta mišić koji zatvara želudac, a trudnicama se savetuje da je konzumiraju umereno, piše Health.

Svet ukusa

Raznolikost sveta nane je zaista fascinantna. Pored klasične peperminta i kukuruzaste nane, postoje desetine kultivara sa iznenađujućim aromama. Čokoladna nana ima tamne stabljike i notu koja podseća na popularni desert, dok jabukova nana nudi blaži, voćni miris.

Tu su i nana od ananasa, banane, pa čak i nana od grejpfruta, svaka sa svojim jedinstvenim profilom mirisa koji otvara vrata beskrajnim kulinarskim eksperimentima.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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