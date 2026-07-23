Stručnjaci upozoravaju da tajna prave letnje hidratacije zapravo leži u onome što vam je na tanjiru.
Sa visokim temperaturama, telo brzo gubi vodu, ali i ključne minerale koje obična pića ne mogu brzo da nadoknade.
Da bi telo ostalo u ravnoteži, u pravilnoj letnjoj ishrani, čak 30 procenata ukupnog unosa tečnosti trebalo bi da dolazi isključivo iz hrane.
Zašto? Zato što namirnice sa visokim sadržajem vode ne prolaze samo kroz digestivni trakt, već obezbeđuju postepen priliv hidratacije, dok istovremeno snabdevaju telo preko potrebnim vlaknima i hranljivim materijama.
Pročitajte OVDE šta jesti za večeru ukoliko imate helikobakteriju.
Kada sunce sija, važno je birati sezonske namirnice bogate vodom.
Na vrhu liste za kupovinu su, očekivano, lubenica i dinja, ali još bolja opcija je povrće koje možete lako dodati u letnje salate. Krastavci, paradajz i tikvice sastoje se od neverovatnih 90 do 95 procenata vode.
Ako dodate sveže jagode ili citrusno voće poput pomorandži, pored tečnosti, svom telu obezbeđujete i jaku dozu antioksidanata. Tradicionalne hladne supe su takođe pravi spas u letnjim mesecima, poput sve popularnijeg andaluzijskog gaspača, koji je prava hidrataciona „bomba“ bogata mineralnim solima.
Gubitak elektrolita i kako ih obnoviti
Znojem gubimo esencijalne elektrolite, što je glavni razlog zašto se leti često osećamo umorno, koncentracija nam pada i patimo od jakih glavobolja. Da biste sprečili taj neprijatan osećaj iscrpljenosti, obavezno dopunite obroke kalijumom, koji se krije u bananama, krompiru i paradajzu.
Grčevi u mišićima ukazuju na nedostatak magnezijuma, koji se najbrže obnavlja orašastim plodovima i crnom čokoladom. Blago slanije opcije poput maslina takođe će vam dobro doći jer natrijum pomaže u zadržavanju tečnosti.
Ako osećate neobjašnjiv umor ili suva usta, to je znak da ste već blago dehidrirani - zato predvidite žeđ i potražite spas u frižideru, a ne samo u čaši vode.
Šta izbegavati tokom letnjih vrućina
Dok povrće i voće obnavljaju preko potrebnu vodu, određena hrana i pića bukvalno usisavaju tečnost iz tela. Da biste sprečili dehidraciju tokom toplotnih talasa, stručnjaci savetuju da minimizirate ove namirnice:
Alkohol i kofein: Deluju kao snažni diuretici, što znači da podstiču telo da brže izbacuje tečnost i dodatno dehidrira telo. Ultra-prerađena hrana: Gotovi obroci, peciva i industrijske grickalice su pune skrivenih šećera za čiju razgradnju je telu potrebna dodatna voda.
Previše slani obroci: Iako je malo natrijuma poželjno za zadržavanje elektrolita, prekomerni unos (poput čipsa ili brze hrane) remeti ćelijsku ravnotežu, povećava žeđ i izaziva letnje nadimanje, piše tportal.
Energetska pića: Zbog visoke koncentracije šećera i kofeina, najgori su mogući izbor za osveženje na 35 stepeni Celzijusa, jer pružaju samo trenutni nalet energije nakon čega sledi nagli pad i dehidracija.
Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Komentari (0)