Za razliku od kupovnih sokova koji često sadrže arome, konzervanse i veliki broj dodataka, domaći sok od kajsija pravi se od svega nekoliko sastojaka. Njegov bogat ukus dolazi isključivo od zrelog voća, zbog čega je i danas jedan od omiljenih recepata koji se prenosi s kolena na koleno.



Ako ovog leta želite da sačuvate miris i ukus sezonskih kajsija, ovaj jednostavan recept mogao bi da postane deo vaše porodične sveske sa omiljenim zimnicama.

Sastojci

Za oko 2,5 do 3 litra gustog soka potrebno je:



- 2 kg zrelih kajsija



- 1 kg šećera (količinu možete prilagoditi ukusu)



- 1 litar vode



- sok od jednog limuna

Priprema:

Kajsije dobro operite, prepolovite i odstranite koštice.



Voće stavite u veći lonac, prelijte vodom i kuvajte na umerenoj temperaturi dok potpuno ne omekša i ne počne da se raspada.



Kada su kajsije dovoljno kuvane, sklonite lonac sa šporeta i štapnim mikserom usitnite voće dok ne dobijete glatku i ujednačenu smesu.



Zatim vratite na laganu vatru, dodajte šećer i sok od limuna, pa kuvajte još oko 15 do 20 minuta uz povremeno mešanje.



Tokom kuvanja sok će postajati sve gušći i dobiti karakterističnu sirupastu teksturu.

Kako pravilno sačuvati sok?

Dok je još vruć, sipajte sok u prethodno sterilisane staklene flaše.



Odmah ih dobro zatvorite i okrenite naopako nekoliko minuta kako bi se stvorio vakum.



Kada se potpuno ohlade, flaše čuvajte na tamnom, suvom i hladnom mestu.



Na ovaj način domaći sok može dugo da zadrži punoću ukusa i miris svežih kajsija, bez potrebe za dodavanjem konzervansa.



Iskusne domaćice kažu da se najbolji sok ne pravi na jakoj vatri.



Što se voće sporije kuva, to više zadržava svoju prirodnu aromu, punoću ukusa i karakterističnu boju.



Upravo zato mnogi i danas veruju da je strpljenje najvažniji sastojak ovog recepta.

Kako ga poslužiti?

Gusti sok od kajsija može se piti sam, razblažen hladnom vodom ili mineralnom vodom, a odličan je i kao osnova za voćne koktele, preliv za palačinke ili dodatak kolačima, piše Ona.



Jedna čaša ovog domaćeg napitka često je dovoljna da usred zime vrati miris leta i podseti na dane kada su se najlepši recepti čuvali u bakinoj svesci, a ne na internetu.



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