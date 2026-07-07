Površinske fleke ili tragovi korišćenja uglavnom nisu razlog za zabrinutost, ali postoje oštećenja koja mogu uticati na kvalitet pripreme hrane, pa čak i na bezbednost. Evo na koje znake bi trebalo da obratite posebnu pažnju.

Iskrivljeno dno otežava ravnomerno pečenje

Ako primetite da se tiganj klati kada ga stavite na ravnu površinu ili da ulje stalno odlazi na jednu stranu, vrlo je verovatno da je dno deformisano. Do toga najčešće dolazi zbog naglih promena temperature, poput stavljanja vrelog tiganja pod mlaz hladne vode.



Takav tiganj možda nije opasan za zdravlje, ali otežava pripremu hrane. Namirnice se ne zagrevaju ravnomerno, pojedini delovi lako zagorevaju, dok drugi ostaju nedovoljno pečeni. Da biste produžili vek trajanja posuđa, sačekajte da se ohladi pre pranja.

Oštećen premaz protiv lepljenja je znak za zamenu

Najvažniji znak da tiganj više nije za upotrebu jeste ljuštenje ili pucanje nelepljivog premaza. Kada premaz počne da se odvaja od površine, sitni delovi mogu završiti u hrani, a nijedna metoda čišćenja ne može vratiti prvobitno stanje.



Savremeni tiganji uglavnom se proizvode bez PFOA, PFAS, olova i kadmijuma, ali to ne znači da oštećen premaz treba zanemariti. Čim primetite ogrebotine, ljuštenje ili delove koji se odvajaju, najbolje je da tiganj zamenite novim, piše 24 sedam.

Bacite tiganj koji je skroz zarđao

Površinske tamne fleke ili tragovi rđe ne moraju automatski značiti da je posuđe neupotrebljivo. Često nastaju zbog vlage, zagorele hrane ili nepravilnog održavanja i mogu se ukloniti odgovarajućim sredstvima za čišćenje.



Međutim, ukoliko rđa prodire duboko u materijal ili je površina toliko oštećena da se metal kruni, tada više nije reč o estetskom problemu. U tom slučaju preporučuje se zamena posuđa kako bi priprema hrane ostala bezbedna.



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