Nema domaćice koja bar jednom nije otvorila šerpu sa džemom i zapitala se zašto je i dalje redak uprkos dugom kuvanju.



Srećom, takav džem ne mora da završi u sudoperi niti da se baca. U većini slučajeva problem se može lako rešiti.

Zašto džem ostane redak?

Najčešći razlog je nedovoljno isparavanje tečnosti tokom kuvanja. Neke vrste voća, poput jagoda, breskvi ili kajsija, sadrže više vode od drugih, pa im je potrebno više vremena da dostignu željenu gustinu.



Problem može nastati i ako je šerpa previše duboka i uska, jer tečnost sporije isparava.

Vratite džem na šporet

Najjednostavnije rešenje je da džem ponovo sipate u šerpu i nastavite kuvanje na umerenoj temperaturi.



Koristite širu šerpu kako bi višak vode brže ispario. Tokom kuvanja redovno skidajte penu i povremeno promešajte kako ne bi zagoreo.

Proverite gustinu na hladnom tanjiriću

Pre nego što džem sipate u tegle, proverite njegovu gustinu. Stavite kašičicu džema na dobro ohlađen tanjirić i sačekajte minut. Ako se ne razliva lako i ostavlja trag kada prođete kašičicom kroz njega, spreman je za sipanje u tegle.

Limun može pomoći

Ako voće prirodno sadrži manje pektina, nekoliko kašika limunovog soka može pomoći da džem dobije bolju strukturu. Limun ne menja značajno ukus, ali doprinosi zgušnjavanju i produžava trajnost zimnice.



U galeriji ispod pogledajte kako da šlag ostane čvrst.

Ne zaboravite

Mnoge domaćice prerano procene da je džem redak. Treba imati na umu da se tokom hlađenja dodatno zgušnjava. Zbog toga ga ne treba kuvati do krajnje gustine dok je još vruć, jer može postati previše tvrd nakon hlađenja, piše mondo.



Ako primetite da je džem redak odmah nakon hlađenja, najbolje je da ga popravite u narednih nekoliko dana. Tada ga možete bez problema ponovo prokuvati i vratiti u sterilisane tegle.



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