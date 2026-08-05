Najveću podršku dobiće građani sa najnižim primanjima, dok će pomoć biti isplaćena svim kategorijama penzionera.

Ko dobija 35.000, 27.500 i 20.000 dinara?

Visina jednokratne pomoći određena je prema iznosu penzije.

35.000 dinara dobiće penzioneri čija mesečna primanja ne prelaze 31.092 dinara.

Kako je saopšteno, ovu pomoć primiće više od 459.000 penzionera, a za mnoge od njih ona predstavlja iznos jednak ili čak veći od jedne mesečne penzije.

27.500 dinara namenjeno je penzionerima koji primaju između 31.092 i 56.851 dinar. Ovom merom obuhvaćeno je više od 548.000 građana.

20.000 dinara biće isplaćeno penzionerima čija su primanja veća od 56.851 dinar, a njih je više od 655.000.

Pojedini poljoprivredni penzioneri, zahvaljujući kombinaciji više vrsta pomoći, mogli bi ukupno da prime i više od 50.000 dinara.

Kada počinje isplata?

Prema rasporedu koji je saopštio ministar finansija Siniša Mali, redovne penzije biće isplaćene 2, 5. i 10. septembra, u zavisnosti od kategorije osiguranika.

Jednokratna pomoć penzionerima biće isplaćena 14. septembra.

Istog dana novac će dobiti i korisnici pojedinih socijalnih davanja.

Ko još dobija državnu pomoć?

Pored penzionera, država je obezbedila jednokratnu pomoć od 25.000 dinara za:

korisnike novčane socijalne pomoći,

korisnike dečijeg dodatka,

primaoce boračkog dodatka.

Borci će, pored osnovnih 25.000 dinara, dobiti i dodatnih 10.000 dinara jednokratne pomoći.

Pomoć za punoletne građane

22. septembra biće isplaćena pomoć punoletnim građanima Srbije iz Akcionarskog fonda.

Svakom punoletnom građaninu biće uplaćeno 6.000 dinara, dok će pojedini naslednici, u skladu sa ostavinskim postupkom, dobiti 12.000 ili 18.000 dinara, u zavisnosti od broja naslednih prava.

Od oktobra nova mesečna naknada od 65.000 dinara

Od 1. oktobra 2026. godine počinje primena novog zakona kojim se uvodi status roditelja negovatelja.

Roditelji koji celodnevno brinu o deci sa invaliditetom ili teškim hroničnim bolestima imaće pravo na:

mesečnu naknadu od 65.000 dinara,

uplaćene doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje,

mogućnost korišćenja drugih prava iz sistema socijalne zaštite, ukoliko ispunjavaju propisane uslove.





Još pogodnosti za građane

Paket mera obuhvata i:

niže cene pojedinih lekova na recept;

popuste od 20 do 40 odsto na račune za struju i gas za energetski ugrožene kupce;

besplatne udžbenike za porodice koje koriste novčanu socijalnu pomoć;

30.000 turističkih vaučera u vrednosti od 10.000 dinara za penzionere sa primanjima do 80.000 dinara.

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