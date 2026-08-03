Ono što je počelo kao lični projekat pretvorilo se u uspešan posao – danas gradi tiny house kuće za druge i iza sebe ima već šest završenih domova.

Kuća od samo 18,5 kvadrata krije sve što je potrebno za udoban život

Iako ima svega 18,5 kvadratnih metara unutrašnjeg prostora, kuća je osmišljena tako da svaki centimetar bude maksimalno iskorišćen. Zahvaljujući otvorenom konceptu, enterijer deluje znatno prostranije nego što broj kvadrata sugeriše.

Na samom ulazu nalazi se velika ostava sa prostorom za kapute, obuću i garderobu. Pored nje smešten je trpezarijski kutak sa dve stolice, dok kuhinja nudi sve što je potrebno za svakodnevni život – frižider, sudoperu, propansku ploču za kuvanje, brojne ormariće i ostavu za namirnice. Dodatni zamrzivač nalazi se napolju, čime je obezbeđeno još više prostora za skladištenje hrane.

Pametna rešenja za maksimalnu iskorišćenost prostora

Dnevni boravak čini udobna sofa u obliku slova L sa integrisanim prostorom za odlaganje stvari. Pored nje je bračni krevet ispod kojeg se nalazi dodatni prostor za skladištenje, kao i ugrađeni noćni stočić.

Kupatilo je opremljeno standardnim umivaonikom i WC šoljom sa ispiranjem, ali najveću pažnju privlači tuš obložen kedrovinom koji prostoru daje toplinu i prirodan izgled.

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Modularna veranda i kada sa pogledom na prirodu

Kako bi dobio još više prostora za boravak, Noa je napravio veliku modularnu verandu koju po potrebi može da rastavi i premesti zajedno sa kućom. Na terasi je ugradio i spoljašnju kadu, pa može da uživa u kupanju sa pogledom na prirodu.

Od ličnog projekta do uspešnog biznisa

Nakon što je uspešno završio svoju prvu malu kuću na točkovima, odlučio je da iskustvo pretvori u posao. Danas proizvodi tri različita modela tiny house kuća, a pored toga izrađuje i mobilne saune koje postaju sve traženije među ljubiteljima života u prirodi.

Njegova priča pokazuje da i dom od svega 18,5 kvadrata može pružiti udoban, funkcionalan i ispunjen način života, uz pažljivo planiranje prostora i dobru organizaciju, piše Stil

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