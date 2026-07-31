Kada je Natali Gordon 2019. godine otvorila vrata kuće u Hempširu, vratile su joj se uspomene stare više od tri decenije.

Setila se razgovora uz čaj za belim stolom od formike, šetnji kroz prelepu baštu i dvoje ljudi koji su joj, iako nisu bili njeni rođaci, postali veoma važni.

"Sve me je podsetilo na Pam i Rona", rekla je Natali.

"Bilo je teško hodati kroz te prostorije znajući da ih više nema. A onda sam shvatila da su sve ostavili meni."

Ono što je dobila nije bila samo kuća vredna oko 300.000 funti. Dobila je i priču o ljubavi, vernosti i pismima koja su preživela rat i decenije.

Sve je počelo jednim osmehom

Natali je 1987. godine imala 14 godina i živela u Gildfordu u Velikoj Britaniji. Svakog dana pešačila je oko pola sata do škole.

Jednog četvrtka primetila je parkirani automobil u kojem je sedeo stariji bračni par.

Dok je prolazila pored njih, nasmešila im se, ali oni joj nisu odmah uzvratili.

Nedelju za nedeljom prolazila je istim putem, sve dok joj posle četiri nedelje nisu uzvratili osmeh i predstavili se.

Bili su to Pam i Ron.

Ron joj je tada ispričao da svakog četvrtka putuju oko 30 minuta kako bi otišli u kupovinu namirnica.

Kratki razgovori kraj automobila ubrzo su postali deo Natalinog života.

Počela je da izlazi ranije iz kuće samo kako bi imala vremena da zastane i popriča sa njima.

Stariji par postao joj je velika podrška

U to vreme Natali je prolazila kroz težak period. Njena baka Dora, koja je bolovala od Alchajmerove bolesti, živela je sa njenom porodicom.

Prijateljstvo sa Pam i Ronom, ljudima starije generacije, pomoglo joj je da lakše podnese promene kroz koje je njena porodica prolazila.

Njihovi razgovori nastavili su se tokom njenog školovanja, a Pam i Ron bili su presrećni kada je Natali dobila mesto na Kembridžu.

Kada je otišla na fakultet, njihova komunikacija nastavila se kroz pisma.

Godinama su razmenjivali poruke o životu, poslu, porodici i svakodnevnim stvarima.

Pisma iz Drugog svetskog rata čuvala su njihovu ljubav

Kada je prvi put posetila njihov dom, Natali je upoznala miran život koji su Pam i Ron gradili zajedno.

Ron joj je pokazao svoju baštu, na koju je bio veoma ponosan, dok joj je Pam pričala o njihovim putovanjima.

Ali postojala je jedna tema o kojoj Pam nije želela da govori – njihov sin.

Svaki put kada bi ga Natali pomenula, samo bi rekla:

„Hajde da ne pričamo o tome.“

Godine 2003. stigla je tužna vest. Ron je preminuo.

Pam je nakon njegove smrti pronašla utehu u stotinama pisama koja joj je slao tokom Drugog svetskog rata.

Čitala ih je gotovo svakog dana.

Ta pisma bila su način da ponovo bude blizu čoveka kojeg je izgubila.

Šokantno nasledstvo stiglo je od žene koju nije zaboravila

Početkom 2018. godine Natali je dobila pismo od advokata.

Pomislila je na to da se Pam nije javila kada ju je pozvala za Božić i odmah je osetila da nešto nije u redu.

Advokat joj je saopštio da je Pam preminula i da joj je ostavila kuću i sve stvari u njoj.

„Bila sam potpuno šokirana. Osećala sam tugu zbog njenog odlaska, ali i nevericu da je izabrala baš mene“, rekla je Natali.

Kada je ušla u kuću nakon završene ostavinske procedure, pronašla je dve kutije pune pisama.

Nije odmah mogla da ih pročita.

Znala je da će doći trenutak kada će biti spremna.

Pisma su postala inspiracija za knjigu

Tek krajem 2023. godine Natali je otvorila kutije.

U njima su bila pisma koja je Ron slao Pam između 1942. i 1946. godine, dok je služio u vojsci, a ona bila pripadnica Ženske pomoćne vazdušne službe.

Bila su puna nežnosti, ljubavi i čežnje.

Natali je tada otkrila potpuno novu stranu njihove veze.

Bili su mladi zaljubljeni ljudi koje je rat stalno razdvajao, ali njihova ljubav je opstala.

Ta pisma inspirisala su je da napiše roman „Yours, Everlasting“, ljubavnu priču smeštenu u vreme Drugog svetskog rata.

Jedan osmeh promenio je sve

Natali danas kaže da je neverovatno što je jedan mali gest ljubaznosti promenio njen život.

Nije mogla da zna da će osmeh upućen nepoznatom paru jednog dana dovesti do nasledstva, knjige i priče koju će pamtiti zauvek.

"Sve je počelo jednim osmehom pre mnogo godina", kaže ona.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: