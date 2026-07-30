Mekana kora, lagani krem od vanile i jagoda, uz bogat čokoladni preliv, čine kombinaciju kojoj je teško odoleti.

Odličan je za porodična okupljanja, goste ili uz popodnevnu kafu, a zahvaljujući osvežavajućim jagodama i nežnoj kremastoj teksturi, svaki zalogaj pruža savršen spoj ukusa.

Potrebni sastojci

Za koru:

4 jajeta

100 g šećera

100 g brašna

1 kašičica praška za pecivo

2 kašičice arome vanile





Za krem:

200 ml slatke pavlake (šlag) ili 250 g maskarpone sira

150 g svežih jagoda

2–3 kašike šećera u prahu (po ukusu)

nekoliko kapi arome vanile

Za preliv i dekoraciju:

100 g čokolade

nekoliko svežih jagoda za dekoraciju (po želji)





Priprema

Umutite jaja sa šećerom dok ne dobijete svetlu i penastu smesu. Dodajte aromu vanile, brašno i prašak za pecivo, pa lagano sjedinite sastojke.

Smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 10 do 12 minuta, dok kora ne dobije blago zlatnu boju.

Pečenu koru odmah izručite na čistu kuhinjsku krpu, pažljivo je uvijte dok je još topla i ostavite da se potpuno ohladi, piše Trpeza.

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Za krem umutite slatku pavlaku ili maskarpone sa šećerom u prahu i aromom vanile. Dodajte sitno iseckane jagode i kratko umutite kako bi fil dobio nežnu roze boju.

Ohlađenu koru odmotajte, ravnomerno premažite kremom i ponovo pažljivo uvijte u rolat.

Na kraju otopite čokoladu na pari i prelijte preko rolata. Po želji ga ukrasite svežim jagodama ili jagodama umočenim u čokoladu.

Pre serviranja ostavite rolat u frižideru da se dobro rashladi i stegne.

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