Jagode mogu lako da vam propadnu - greška koja podstiče pojavu buđi i uništava ceo rod

Stručnjaci upozoravaju da se siva trulež, poznata i kao botritis, najčešće razvija upravo u uslovima povećane vlage i nedovoljne provetrenosti zasada.

Buđ na jagodama ne ugrožava samo kvalitet plodova već može značajno da smanji prinose i izazove ozbiljne finansijske gubitke proizvođačima.

Prvi znaci problema obično se pojavljuju na zrelim plodovima u vidu mekanih, vodenastih pega koje se brzo šire. Ubrzo se razvija karakteristična siva prevlaka, a zaraženi plodovi postaju neupotrebljivi za prodaju i konzumaciju.

Stručnjaci ističu da je najvažnija mera prevencije održavanje suvog i provetrenog zasada. Preterano zalivanje, naročito po lišću i plodovima, stvara idealne uslove za razvoj gljivičnih bolesti. Zbog toga se preporučuje zalivanje direktno u zoni korena, najbolje u jutarnjim satima.

Redovno uklanjanje trulih i oštećenih plodova jedna je od najefikasnijih mera za sprečavanje širenja zaraze. Ako zaražene jagode ostanu među zdravim plodovima, bolest se može veoma brzo proširiti na čitav zasad, piše Telegraf biznis.

Važnu ulogu ima i razmak između biljaka. Gusto posađene jagode sporije se suše nakon kiše ili zalivanja, što povećava rizik od pojave buđi. Zbog toga agronomi preporučuju dovoljno prostora između redova kako bi vazduh mogao nesmetano da cirkuliše.

Malčiranje slamom može značajno da smanji opasnost od truleži, jer sprečava direktan kontakt plodova sa vlažnim zemljištem. Ova jednostavna mera istovremeno čuva vlagu u zemljištu i doprinosi zdravijem razvoju biljaka.

U godinama sa čestim padavinama i visokim temperaturama, pojava buđi predstavlja jedan od najvećih izazova za proizvođače jagoda. Zato stručnjaci naglašavaju da je prevencija daleko jeftinija i efikasnija od saniranja posledica, posebno kada su u pitanju veći zasadi namenjeni tržištu.

Pravovremena zaštita, pravilno zalivanje i dobra provetrenost mogu da sačuvaju veći deo roda i spreče gubitke koji se mere hiljadama dinara po hektaru.

