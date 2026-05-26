Iguman svetogorskog manastira Vatoped, arhimandrit Jefrem blagoslovio je da Pojas Presvete Bogorodice, koji je trebalo da bude u Beogradu do 29. maja, produži boravak, pošto su desetine hiljada ljudi proteklih dana želele su da vide svetinju, saopšteno je iz SPC.

Pojas Presvete Bogorodice, iz manastira Vatoped sa Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donet je 20. maja u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu. Svetinja je proneta zatim beogradskim ulicama tokom Spasovdanske litije da bi zatim bila izložena u Hramu Svetog Save na Vračaru.

Pojas Presvete Bogorodice se vekovima čuva u Vatopedu na Svetoj Gori i veoma se retko iznosi van manastirskih zidina. Pojas Presvete Bogorodice je njen lični predmet koji se čuva u manastiru Vatopedu i podeljen je u tri dela i predstavlja jedinstvenu svetinju opstalu iz ovozemaljskog života Majke Božje.

Pročitajte OVDE o dilemi koja muči sve vernike - gde okačiti ikonu?

Prema predanju pojas od kamilje dlake satkala je sama Bogorodica, a prilikom njenog vaznesenja na nebesa, predala ga je apostolu Tomi.

Časni pojas prešao je u srpske ruke kada je Sveti knez Lazar oko 1.330. godine porazio bugarsku vojsku, a 10 godina kasnije ga je poklonio manastiru Vatoped i od tada se Pojas čuva u oltaru katolikona - sabornog hrama manastira.

Postoje stotine svedočanstava o isceljenjima ili dobijanju poroda onih koji su sa verom i molitvom pristupili Čudesnom pojasu Presvete Bogorodice.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.