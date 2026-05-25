Imate li ostatke testa za picu? Ne bacajte ih - imamo ideju kako da ih pretvorite u hrskave i ukusne grickalice.

Testo za picu je zapravo savršena osnova za brojna brza jela koja nemaju nikakve veze sa klasičnom picom. Bez obzira da li je kupovna ili domaća, njena tekstura i razvijen ukus su odlična osnova za brze i ukusne obroke i grickalice.

1. Uštipci

Podelite testo na manje komade i spustite ih u vruće ulje. Brzo će se naduti, postati hrskavi spolja, a mekani iznutra. Posolite ih ili začinite belim lukom i začinskim biljem. Ako volite slatko, nema problema - pospite ih šećerom i cimetom dok su još topli.

2. Slani uvojci od belog luka

Oblikujte testo u trake i zavežite ih u čvorove. Pecite na 200 stepeni dok ne porumene, a zatim ih prelijte otopljenim puterom sa belim lukom i začinima. Jednostavno, ali efikasno.

3. Domaće lepinje

Razvucite testo u tanak krug i pecite u tiganju ili u rerni dok ne dobije zlatne mrvice. Ostaće mekano i savitljivo - idealno za maslinovo ulje i so, sir, masline ili čak malo meda.

4. Mekana pogača

Stavite testo u dobro namazan pleh, lagano ga pritisnite i ostavite da odstoji. Napravite udubljenja prstima i pecite na 220 stepeni dok ne dobije zlatnu koricu. Dodajte ruzmarin, čeri paradajz ili masline za još više ukusa.

5. Punjeni hleb

Razvucite testo u pravougaonik, dodajte fil (sir, sušeno meso ili pečeno povrće), uvijte ga i pecite na 190 stepeni. Dobićete sočan i zasitan obrok bez mnogo truda.

