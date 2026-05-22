"Potrudićemo se da do kraja godine izađemo sa novim povećanjem penzija, koliko će to biti, čekamo da vidimo koliko je učešće penzija u BDP-u", rekao je Ognjenović za RTS.

Prema njegovim rečima, posebna pažnja tokom ovog usklađivanja biće usmerena na one koji imaju penzije niže od prosečne.

"Gledamo da pomognemo onima koji imaju do 40.000 i 45.000 dinara, da njima malo više podignemo penziju... Nije isto povećanje za nekoga ko ima 100.000 i za nekoga ko ima 30.000 ili 40.000 dinara. Videćemo da li će to biti klasično povećanje kroz penziju ili neki dodatak", rekao je Ognjenović.

Kako je najavio, očekuje se da svi potrebni podaci budu dostupni u julu, posle čega će se donositi odluka o visini povećanja.

Pročitajte OVDE sve o besplatnoj rehabilitaciji u banjama Srbije.

Ognjenović ističe i da je PIO fond dobio novi sistem, koji zaposlenima olakšava pristup podacima i omogućava bržu izradu rešenja.

"Prebacili smo 380 miliona podataka u novu bazu, posle 30 godina smo zamenili sistem. On sada ne samo da funkcioniše, već je mnogo brži. Sada naš zaposleni može u realnom vremenu da uđe i na osnovu matičnog broja vidi sve podatke, bez ručnog proveravanja", rekao je Ognjenović.

Naveo je da se privremena rešenja izdaju najčešće za sedam dana, dok se na konačna čeka nešto duže. Privremeno rešenje izdajemo ljudima koji čekaju neke podatke - inostrane penzije ili ako neki staž nije uplaćen, a nakon toga donosimo konačna rešenja - uglavnom dva, tri meseca, ali nekad se čeka i godinu dana kada nam inostrani fondovi ne dostavljaju podatke", rekao je Ognjenović.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.