Međutim, pošto se ni stambene zgrade, a ni porodične kuće, ne orjentišu kao Pravoslavni hramovi (istok-zapad), često nije moguće da istočni zid bude prazan, da bi se na njemu postavile ikone. Ponekad su na toj strani prozori, vrata, ili neki deo nameštaja.

U tom slučaju ikone treba postaviti na zid na kome ima slobodnog prostora, ali da ikona bude na središnjem, centralnom mestu tog zida.

Postavljanje ikona na zid ima svoja pravila. Opet se treba ugledati na hram i poštovati pravilo rasporeda ikona na ikonostasu. Na ikonostasu, u sredini se nalaze, tzv. Carska vrata (Carske dveri), na kojima je izobražena, naslikana scena Blagovesti, kada arhangel Gavril, saopštava Bogorodici radosnu vest da će roditi Spasitelja sveta.

Prema rečima teologa, mnogo ljudi se pita gde treba okačiti slavksu ikonu - da li mora da se okači na istočni zid, i da li postoji određeno pravilo?

"Postavljanje ikona u pravoslavnom domu treba da bude na istočni zid, ukoliko je to moguće. Stambene zgrade i porodične kuće se ne orjentišu kao pravoslavni hramovi istok-zapad, tako da nekada nije moguće ikonu postaviti na istočni zid u kući. Ponekad su na istočnoj strani prozori, vrata ili neki drugi deo nameštaja i u tom slučaju onda ikonu možemo postaviti na centralni slobodni zdi u prostoriji", rekao je on.

Objašnjava da ukoliko u vašem domu imate Hristovu i Bogorodičnu ikonu, onda postoje dva načina na koje ikone mogu da se okače na zid.

"Prvi način je da slavska ikona stoji u sredini, Hristova s desne strane, a Bogorodičina sa leve strane. Drugi način je da Hristova ikona stoji u sredini, Bogorodičina sa leve, a slavksa sa desne strane", naveo je teolog.

Kako kaže, i estetika može uticati na pravilo postavljanja ikona. Ukoliko je slavska ikona znatno veća od Bogorodičine i Hristove ikone, onda će slavska ikona ići u sredinu.

Prvi i drugi način su ispravni, ali ako bi neko pitao, šta izabrati od ove dve mogućnosti?

Poželjna je prva mogućnost, jer je ona slična rasporedu ikona na ikonostasu u hramu, u sredini na ikonostasu je ikona Blagovesti, gde su Carske dveri, a u kući je slavska ikona, levo je ikona Bogorodice, a desno ikona Gospoda Isusa Hrista, tako je isto i u kući raspored.

