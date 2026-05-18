Jutjub kanal Aurora recipes objavio je recept za domaću gibanicu sa sirom, koja je, kako kažu, "prozračna, mekana i kao sunđer".

To je jednostavno jelo napravljeno od gotovih kora za pitu i gibanicu, a kombinacija preliva i gazirane vode daje mu poseban efekat.

Za pripremu će vam biti potrebno jedno pakovanje kora od 500 grama. Preliv se pravi od četiri jajeta, dve kašike brašna, 14 grama praška za pecivo, malo soli, 200 grama kiselog mleka ili pavlake i 300 grama sira po vašem izboru.

Jednostavna priprema

Priprema se posebna tečnost za premazivanje: 100 mililitara vode, 50 mililitara ulja i pola čaše gazirane vode.

Po želji, na kraju se dodaje susam. Priprema je jednostavna. Jaja se umute sa brašnom, praškom za pecivo, solju, kiselim mlekom ili pavlakom, a zatim se doda rendani sir.

Kore se stavljaju na pleh i premažu pripremljenom smesom vode, ulja i gazirane vode, a između njih se raspoređuje fil od sira.

Kada se sve kore potroše, gibanica se premaže preostalom tečnošću i posipa susamom.

Peče se u zagrejanoj rerni dok ne naraste i ne dobije lepu zlatnu boju. Rezultat je mekana, prozračna i sočna gibanica koja se može poslužiti kao doručak, večera ili toplo predjelo.

