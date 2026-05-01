Kada počne sezona roštilja, sveži, lagani i aromatični prilozi najbolje se slažu sa mesom sa roštilja, ribom ili povrćem.

Grčka salata je upravo taj izbor: gotova je za nekoliko minuta, ne zahteva kuvanje i donosi savršenu kombinaciju sočnih paradajza, krastavaca, crvenog luka, maslina, fete i maslinovog ulja.

Posebno je dobra jer je lagana, ali ima dovoljno karaktera da se lako nosi sa jačim ukusima jela sa roštilja. Slana feta, masline i origano daju joj prepoznatljiv mediteranski ukus, dok sveže povrće donosi potrebnu svežinu.

Može se poslužiti kao prilog za četiri osobe, a ako želite da je pretvorite u lagani glavni obrok, količine se lako mogu udvostručiti.

Sa komadom hrskavog hleba, koji će upiti sok od paradajza, maslinovo ulje i začine, postaje jednostavan ručak koji miriše na leto.

Sastojci: četiri velika paradajza isečena na nepravilne kriške, jedan krastavac, oljušten, očišćen od semenki i grubo iseckan, 1/2 crvenog luka tanko isečenog, 16 maslina, jedna kašičica sušenog origana, 85 g feta sira isečenog na komade, četiri kašike grčkog ekstra devičanskog maslinovog ulja, so i biber po ukusu i hrskavi hleb za serviranje.

Priprema: Stavite paradajz, krastavac, crveni luk, masline, origano i komade fete u veliku posudu i prelijte maslinovim uljem, piše tportal.

Lagano začinite solju i biberom, pažljivo promešajte da se feta ne raspadne previše i odmah poslužite. Najbolje ga je pripremiti neposredno pre jela kako bi povrće ostalo sveže i hrskavo.

Poslužite ga uz roštilj, ribu, piletinu, grilovano povrće ili samo uz hrskavi hleb.

