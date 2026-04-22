Domaće kiselo mleko je jedno od onih tradicionalnih jela koje vraća u detinjstvo i ukus pravih, prirodnih namirnica. Bez dodataka i konzervansa, pravi se lako i zahteva samo malo strpljenja.
Kada jednom probate da ga napravite kod kuće, teško ćete se vratiti kupovnim varijantama, piše Mondo.
Pogledajte OVDE kako pravilno oprati jagode.
Osnovne informacije
Tip jela: mlečni proizvod
Porcije/Količina: oko 2 litre
Vreme pripreme: 10 minuta
Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 6–8 sati
Ukupno vreme pripreme: oko 6–8 sati
Težina: lako
Priprema:
1. korak: Kuvanje mleka
Sipajte mleko u šerpu i zagrejte do ključanja. Sklonite sa šporeta i ostavite da se prohladi dok ne postane mlako (treba da bude toplo na dodir, ali ne vrelo).
2. korak: Dodavanje kisele pavlake
Odvojte oko 100 ml mleka i pomešajte ga sa kiselom pavlakom. Dobro promešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu bez grudvica. Dobijenu smesu sipajte nazad u ostatak mleka i lagano mešajte nekoliko minuta da se sve sjedini.
3. korak: Sipanje
Rasporedite mleko u činije ili tegle. Posude stavite u veću činiju obloženu krpama kako bi zadržale toplotu. Pokrijte ih (folijom ili poklopcem), pa dodatno prekrijte krpom.
Ne pomerajte tokom fermentacije:
Posude treba da miruju kako bi se mleko pravilno steglo.
4. korak: Odmaranje
Ostavite na toplom mestu 6 do 8 sati dok se mleko ne stegne i ukiseli.
