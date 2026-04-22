Domaće kiselo mleko je jedno od onih tradicionalnih jela koje vraća u detinjstvo i ukus pravih, prirodnih namirnica. Bez dodataka i konzervansa, pravi se lako i zahteva samo malo strpljenja.

Kada jednom probate da ga napravite kod kuće, teško ćete se vratiti kupovnim varijantama, piše Mondo.

Pogledajte OVDE kako pravilno oprati jagode.

Osnovne informacije

Tip jela: mlečni proizvod

Porcije/Količina: oko 2 litre

Vreme pripreme: 10 minuta

Vreme kuvanja/pečenja/hlađenja: oko 6–8 sati

Ukupno vreme pripreme: oko 6–8 sati

Težina: lako

Priprema:

1. korak: Kuvanje mleka

Sipajte mleko u šerpu i zagrejte do ključanja. Sklonite sa šporeta i ostavite da se prohladi dok ne postane mlako (treba da bude toplo na dodir, ali ne vrelo).

U galeriji ispod pogledajte koje sve posne zamene za jaja i mlečne proizvode postoje i kako da ih napravite, ako postite.

2. korak: Dodavanje kisele pavlake

Odvojte oko 100 ml mleka i pomešajte ga sa kiselom pavlakom. Dobro promešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu bez grudvica. Dobijenu smesu sipajte nazad u ostatak mleka i lagano mešajte nekoliko minuta da se sve sjedini.

3. korak: Sipanje

Rasporedite mleko u činije ili tegle. Posude stavite u veću činiju obloženu krpama kako bi zadržale toplotu. Pokrijte ih (folijom ili poklopcem), pa dodatno prekrijte krpom.

Ne pomerajte tokom fermentacije:

Posude treba da miruju kako bi se mleko pravilno steglo.

4. korak: Odmaranje

Ostavite na toplom mestu 6 do 8 sati dok se mleko ne stegne i ukiseli.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.