Spoj sočne boranije, začinjenog mlevenog mesa i zapečenog preliva od jaja i mlečnih proizvoda daje jelo koje je sito, a ne opterećuje organizam. Priprema je jednostavna, a rezultat je savršen ručak za celu porodicu.

Sastojci

500 g žute boranije





450 g mešanog mlevenog mesa





2 glavice crnog luka





1 do 2 čena belog luka





2 jaja





200 ml kiselog mleka





100 ml jogurta ili mleka





1 kašičica aleve paprike





so i biber po ukusu





ulje za dinstanje

Priprema

Crni luk sitno iseckajte i propržite na malo zagrejanog ulja dok ne omekša. Dodajte mleveno meso i dinstajte uz mešanje dok ne promeni boju i blago porumeni. Posolite, pobiberite i sklonite sa vatre.



U drugoj šerpi kratko propržite sitno seckani luk, pa dodajte boraniju. Dinstajte dok ne omekša. Pred kraj dodajte sitno seckani beli luk i alevu papriku, pa sve dobro promešajte.



Ako koristite svežu boraniju, prethodno je kratko obarite 5 do 7 minuta. Tako će biti mekša, a musaka će nakon pečenja imati lepšu teksturu.



Vatrostalnu posudu blago podmažite uljem.



Na dno rasporedite polovinu boranije.



Preko nje ravnomerno rasporedite mleveno meso.



Završite ostatkom boranije.



Umutite jaja sa kiselim mlekom, pa dodajte jogurt ili mleko. Dobro sjedinite sastojke i prelijte preko musake.



Pecite u unapred zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 30 minuta, odnosno dok površina ne dobije lepu zlatno-smeđu koricu.



Ostavite musaku nekoliko minuta da se prohladi pre sečenja kako bi se lakše služila.

Najlepše se slaže uz:

kiselo mleko





jogurt





sezonsku salatu

Ova starinska musaka sa boranijom odličan je izbor kada želite laganiji ručak od klasične musake sa krompirom, a da pritom ne žrtvujete bogat domaći ukus.



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