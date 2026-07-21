Kriška zrelog paradajza može obogatiti skoro svako jelo, od sendviča i predjela do burgera i salata, posebno tokom sezone kada je paradajz na vrhuncu svog kvaliteta.

Na kraju krajeva, malo šta može da pobedi salatu od svežeg domaćeg paradajza i mocarele ili sočnog sendviča sa paradajzom i vašim omiljenim namazom.

Međutim, kada se paradajz iseče, njegova svežina ne traje dugo. Ako se ne skladišti pravilno, preostali deo može brzo postati vodenast i izgubiti svoju privlačnu teksturu.

Skoro svi su se bar jednom razočarali kada su iz frižidera izvadili umotanu polovinu paradajza i otkrili da je to mekana, kašasta masa.

Dobra vest je da postoji nekoliko jednostavnih načina za pravilno skladištenje kriški paradajza koji će pomoći da se sačuva njihova tekstura i ukus dok ponovo ne budu spremni za jelo, prema Southern Living-u.

Najbolji način čuvanja polovina paradajza

Najbolji način čuvanja polovina paradajza jeste zaštita presečene površine, a istovremeno sprečavanje nakupljanja viška vlage, što može dovesti do toga da paradajz brže omekša i postane kašast. Stavite paradajz presečenom stranom nadole u ​​hermetički zatvorenu posudu obloženu papirnim ubrusom, a zatim ga čuvajte u frižideru.

Papirni ubrus će apsorbovati višak vlage i usporiti pretvaranje paradajza u vodenastu masu.

Da biste održali najbolju teksturu i ukus, preporučuje se da ih upotrebite u roku od jednog do dva dana. Pre jela, ostavite ih na sobnoj temperaturi oko 15 do 30 minuta kako biste im pomogli da ponovo razviju deo svog prirodnog ukusa i sočnosti.

Saveti za čuvanje sečenog paradajza

Ako želite da vaš sečeni paradajz duže ostane svež, nekoliko jednostavnih pravila može napraviti veliku razliku.Čuvajte kriške paradajza u dobro zatvorenoj posudi kako se ne bi osušio ili upio mirise druge hrane u frižideru. Izbegavajte uvijanje u plastičnu foliju, jer ona zadržava višak vlage, a kako paradajz omekšava, folija može dodatno pogoršati njegovo stanje.

Prezreli paradajz je najbolje odmah upotrebiti, jer se u frižideru vrlo brzo počinje raspadati. Ne solite paradajz pre nego što ga čuvate u frižideru.

So izvlači vlagu iz ploda, što može dovesti do toga da paradajz postane vodenast i izgubi svoju prijatnu teksturu.

Uvek čuvajte veće komade paradajza sa presečenom stranom nadole kako biste usporili gubitak vlage i što duže sačuvali čvrstinu.

Koliko dugo može da traje sečen paradajz?

Prema preporukama Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država (USDA), ceo paradajz i zrele paprike ne moraju da se hlade. Štaviše, mogu da izgube deo svog ukusa na niskim temperaturama.

Međutim, nakon što se sveže voće ili povrće oljušti ili iseče, treba ih hladiti najkasnije u roku od dva sata. Isečen paradajz koji je stajao na sobnoj temperaturi duže od dva sata treba baciti.

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