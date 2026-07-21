Kuća i porodica

Savršen letnji ručak - punjeni paradajz, gotov za pola sata

Paradajz dobija posebu aromu kada ga stavite u rernu, a kada ga napunite aromatičnom smesom, dobićete neverovatan ručak bez mnogo napora.

 

Autor:  Stanko Stamenković
21.07.2026.09:24
0
Savršen letnji ručak - punjeni paradajz, gotov za pola sata
Foto: Inga Nielsen / Shutterstock.com
SZO objavila nove smernice - skoro polovina slučajeva demencije može da se spreči
pikselstock/shutterstock.com
 SZO objavila nove smernice - skoro polovina slučajeva demencije može da se spreči
Prethodna vest
Kako popraviti uništen laminat bez menjanja poda - trikovi za ogrebotine, vodu, fleke i udubljenja
Foto: JulieK2 / Shutterstock
 Kako popraviti uništen laminat bez menjanja poda - trikovi za ogrebotine, vodu, fleke i udubljenja
Sledeća vest

Ako želite, možete dodati sir kako biste poboljšali ukus jela.

Sastojci:


– 400 grama paradajza

– 100 grama belog luka

– 2 jajeta

– 4 kašike brašna

– 1 kašika ulja

– 1 kašika mleka

– sveže mleveni biber

– 2 karanfilića

– 1 kašika peršuna

– sos od paradajza

– menta

– bosiljak

Način pripreme:

Isecite gornji deo paradajza i izvadite pulpu kašikom. Zagrejte ulje i propržite fino iseckani crni luk, a zatim dodajte beli luk i seckani peršun. Umutite jaja i dodajte brašno, mleko, sveže začine i biber. Pomešajte jaja sa crnim lukom, belim lukom i peršunom.

Punite paradajz smesom i zatvorite poklopcem od paradajza. Ako želite, možete dodati omiljenu vrstu sira i staviti malo sosa od paradajza na dno posude.

Paradajz peći 25-40 minuta na 150 stepeni.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 

 

 

leto recept paradajz ručak

Povezane vesti

Ne stavljajte polovinu paradajza ovako u frižider - zbog jedne greške brzo postaje kašast
Rawpixel.com/Shutterstock.com

Ne stavljajte polovinu paradajza ovako u frižider - zbog jedne greške brzo postaje kašast

15:19 | 0
Postoji tačna mera - koliko treba staviti kašičica za vrhunsku tursku kafu
Foto: Pixel-Shot / Shutterstock.com

Postoji tačna mera - koliko treba staviti kašičica za vrhunsku tursku kafu

11:34 | 0
Zaboravite sladoled - italijanska poslastica koja se pravi za samo 15 minuta
Darya95/shutterstock

Zaboravite sladoled - italijanska poslastica koja se pravi za samo 15 minuta

16:11 | 0
Ovaj jednostavan trik pomaže biljkama da lakše prežive velike vrućine
fizkes / shutterstock

Ovaj jednostavan trik pomaže biljkama da lakše prežive velike vrućine

17:00 | 0
Ne palite šporet po vrućini - svi pričaju o ovoj salati, kažu da je bolja od grčke
Olga Gavrilova/Shutterstock

Ne palite šporet po vrućini - svi pričaju o ovoj salati, kažu da je bolja od grčke

13:29 | 0

Tema dana

Jedan papir može sprečiti porodične svađe - kako pravilno napisati testament
fizkes/shutterstock

Jedan papir može sprečiti porodične svađe - kako pravilno napisati testament

17:02 Tema dana
Građanima uskoro stiže novac - Vučić otkrio kada kreću isplate
Janusz Pienkowski / shutterstock

Građanima uskoro stiže novac - Vučić otkrio kada kreću isplate

14:25 Tema dana
Pukla vam je brojanica - veroučitelj objašnjava šta treba uraditi i zašto ne treba strahovati
Foto: Shutterstock/Vladimir Mijailovic

Pukla vam je brojanica - veroučitelj objašnjava šta treba uraditi i zašto ne treba strahovati

09:47 Tema dana
Skriveni raj zapadne Srbije - za male pare možete provesti vikend u ovoj banji
oneinchpunch/shutterstock

Skriveni raj zapadne Srbije - za male pare možete provesti vikend u ovoj banji

10:53 Tema dana
Novi solarni crep postaje hit - proizvodi besplatnu struju, a na krovu se gotovo i ne vidi
SW Media / shutterstock

Novi solarni crep postaje hit - proizvodi besplatnu struju, a na krovu se gotovo i ne vidi

12:04 Tema dana
Stiže pomoć za penzionere - Ognjenović otkrio kada će novac leći na račune
Foto: Oleg Kopyov/Shutterstock

Stiže pomoć za penzionere - Ognjenović otkrio kada će novac leći na račune

10:01 Tema dana
Vidi sve vesti

Ispovesti

Svekrva je svake subote tražila da joj dovode unuka - kada je majka otkrila šta radi iza njenih leđa, odmah je zatražila razvod
Foto: DimaBerlin / Shutterstock

Svekrva je svake subote tražila da joj dovode unuka - kada je majka otkrila šta radi iza njenih leđa, odmah je zatražila razvod

12:50 Ispovesti
Starost dočekala sama - baka Rada menja testament, sve ostavlja komšinici
sasirin pamai/shutterstock.com

Starost dočekala sama - baka Rada menja testament, sve ostavlja komšinici

13:09 Ispovesti
Napustio je grad i 50 godina živeo u šumi - njegova životna filozofija osvojila je milione ljudi
Dani Jarana/Shutterstock

Napustio je grad i 50 godina živeo u šumi - njegova životna filozofija osvojila je milione ljudi

14:19 Ispovesti
"Mlada i kum priznali mladoženji da se vole na dan svadbe" - ispovesti ljudi iz Srbije ostavile sve bez teksta
Kzenon / shutterstock

"Mlada i kum priznali mladoženji da se vole na dan svadbe" - ispovesti ljudi iz Srbije ostavile sve bez teksta

12:29 Ispovesti
"Imaš 15 minuta da se spakuješ i iseliš" - posle 25 godina braka, Jovanka je uradila nešto što muž nije ni sanjao
Foto: Shutterstock | Shutterstock / Gorodenkoff

"Imaš 15 minuta da se spakuješ i iseliš" - posle 25 godina braka, Jovanka je uradila nešto što muž nije ni sanjao

11:02 Ispovesti
"Celog života sam živela za porodicu, a danas ručam sama" - ispovest bake Dragice dirnula je hiljade ljudi
Foto: Shutterstock / De Visu

"Celog života sam živela za porodicu, a danas ručam sama" - ispovest bake Dragice dirnula je hiljade ljudi

13:45 Ispovesti
Vidi sve vesti

Moj hobi

Kako popraviti uništen laminat bez menjanja poda - trikovi za ogrebotine, vodu, fleke i udubljenja
Foto: JulieK2 / Shutterstock

Kako popraviti uništen laminat bez menjanja poda - trikovi za ogrebotine, vodu, fleke i udubljenja

11:08 Moj hobi
Dodajte jedan sastojak u vodu za zalivanje i krastavci će eksplodirati od roda
Foto: Sabbir Media / Shutterstock.com

Dodajte jedan sastojak u vodu za zalivanje i krastavci će eksplodirati od roda

14:42 Moj hobi
Sipajte mleko u baštu i gledajte šta se dešava - biljke će vam biti zahvalne
BearFotos/Shutterstock

Sipajte mleko u baštu i gledajte šta se dešava - biljke će vam biti zahvalne

17:53 Moj hobi
Ako želite da paprike rađaju do jeseni, u julu ih obavezno zalijte ovim prirodnim đubrivom
Melinda Nagy / shutterstock

Ako želite da paprike rađaju do jeseni, u julu ih obavezno zalijte ovim prirodnim đubrivom

16:00 Moj hobi
Biljka koju je obožavao Karlo Veliki - ne traži vodu, tera štetočine i lako se gaji
Caftor/Shutterstock

Biljka koju je obožavao Karlo Veliki - ne traži vodu, tera štetočine i lako se gaji

14:50 Moj hobi
Ne stavljajte paradajz u frižider - stručnjak otkrio gde ostaje sočan i svež danima
Foto: Wirestock Creators/Shutterstock

Ne stavljajte paradajz u frižider - stručnjak otkrio gde ostaje sočan i svež danima

14:25 Moj hobi
Vidi sve vesti

Moja penzija

Menja se isplata penzija za deo građana u Srbiji - važno obaveštenje Zavoda
Ground Picture / shutterstock.com

Menja se isplata penzija za deo građana u Srbiji - važno obaveštenje Zavoda

15:26 Moja penzija
Kolika će vam biti penzija? Proverite kako da je sami izračunate i od čega zavisi svaki dinar
PhotoIris2021 / shutterstock

Kolika će vam biti penzija? Proverite kako da je sami izračunate i od čega zavisi svaki dinar

12:08 Moja penzija
Mnogi penzioneri u Srbiji ne znaju ovo pravilo - zbog jednog ugovora mogu da ostanu bez penzije
PeopleImages / Shutterstock

Mnogi penzioneri u Srbiji ne znaju ovo pravilo - zbog jednog ugovora mogu da ostanu bez penzije

10:01 Moja penzija
Stižu nova povećanja - od decembra veće penzije, a od januara i plate
Foto: Aliaksandra Post/Shutterstock

Stižu nova povećanja - od decembra veće penzije, a od januara i plate

12:51 Moja penzija
Stranka penzionera traži poboljšanje statusa u Hrvatskoj - 36 odsto živi na ivici siromaštva 
Foto: Oleg Elkov/Shutterstock

Stranka penzionera traži poboljšanje statusa u Hrvatskoj - 36 odsto živi na ivici siromaštva 

16:03 Moja penzija
Stiže "13. penzija" za najstarije? Evo koliko novca država uplaćuje i kada bi isplate mogle da počnu
Foto: Shutterstock / PhotoIris2021

Stiže "13. penzija" za najstarije? Evo koliko novca država uplaćuje i kada bi isplate mogle da počnu

10:43 Moja penzija
Vidi sve vesti

Kuća i porodica

Ne stavljajte polovinu paradajza ovako u frižider - zbog jedne greške brzo postaje kašast
Rawpixel.com/Shutterstock.com

Ne stavljajte polovinu paradajza ovako u frižider - zbog jedne greške brzo postaje kašast

15:19 Kuća i porodica
Savršen letnji ručak - punjeni paradajz, gotov za pola sata
Foto: Inga Nielsen / Shutterstock.com

Savršen letnji ručak - punjeni paradajz, gotov za pola sata

09:24 Kuća i porodica
Imate prezrele banane - napravite ovaj kolač koji ostaje mekan danima
Agave Photo Studio/Shutterstock.com

Imate prezrele banane - napravite ovaj kolač koji ostaje mekan danima

16:41 Kuća i porodica
Postoji tačna mera - koliko treba staviti kašičica za vrhunsku tursku kafu
Foto: Pixel-Shot / Shutterstock.com

Postoji tačna mera - koliko treba staviti kašičica za vrhunsku tursku kafu

11:34 Kuća i porodica
Koliko košta termoizolaciona fasada u Srbiji? Cene, uštede i sve što treba da znate
Anton Dios / shutterstock

Koliko košta termoizolaciona fasada u Srbiji? Cene, uštede i sve što treba da znate

15:34 Kuća i porodica
Zaboravite sladoled - italijanska poslastica koja se pravi za samo 15 minuta
Darya95/shutterstock

Zaboravite sladoled - italijanska poslastica koja se pravi za samo 15 minuta

16:11 Kuća i porodica
Vidi sve vesti

Cene i kupovina

Ako vam je ovo ostalo od bake i deke, ne bacajte - danas vredi mnogo više nego nekada
Fotokon / Shutterstock

Ako vam je ovo ostalo od bake i deke, ne bacajte - danas vredi mnogo više nego nekada

10:04 Cene i kupovina
Letovanje u Crnoj Gori 2026: Ovo su aktuelne cene smeštaja, hrane i svega što će vam trebati

Letovanje u Crnoj Gori 2026: Ovo su aktuelne cene smeštaja, hrane i svega što će vam trebati

16:00 Cene i kupovina
Nekada je bila u mnogim domovima širom Jugoslavije, a danas za nju daju i do 2.000 evra (VIDEO)
tubaacik / shutterstock

Nekada je bila u mnogim domovima širom Jugoslavije, a danas za nju daju i do 2.000 evra (VIDEO)

13:10 Cene i kupovina
Vučić saopštio kada kreću jeftiniji lekovi i isplate za penzionere, borce i socijalno ugrožene
Oleg Elkov/Shutterstock

Vučić saopštio kada kreću jeftiniji lekovi i isplate za penzionere, borce i socijalno ugrožene

14:54 Cene i kupovina
Kad otplatite kredit, posao nije gotov - bez ovog dokumenta hipoteka ostaje upisana
Grand Warszawski / shutterstock

Kad otplatite kredit, posao nije gotov - bez ovog dokumenta hipoteka ostaje upisana

14:07 Cene i kupovina
Borovnice, grožđe i kruške pojeftinili - šta se sada može kupiti za nekoliko stotina dinara na pijacama
Milica Vučković

Borovnice, grožđe i kruške pojeftinili - šta se sada može kupiti za nekoliko stotina dinara na pijacama

11:01 Cene i kupovina
Vidi sve vesti

Zdravlje

Pojeli ste jogurt kojem je istekao rok - stručnjaci otkrivaju kada je bezbedan, a kada može biti opasan
Irina Yazdan Mehr/Shutterstock.com

Pojeli ste jogurt kojem je istekao rok - stručnjaci otkrivaju kada je bezbedan, a kada može biti opasan

13:36 Zdravlje
SZO objavila nove smernice - skoro polovina slučajeva demencije može da se spreči
pikselstock/shutterstock.com

SZO objavila nove smernice - skoro polovina slučajeva demencije može da se spreči

17:43 Zdravlje
Vrućine udaraju na organizam - Batut savetuje šta raditi tokom toplotnog talasa
Ozgur Coskun/Shutterstock

Vrućine udaraju na organizam - Batut savetuje šta raditi tokom toplotnog talasa

12:44 Zdravlje
Glavobolja, vrtoglavica, mučnina - možda nije samo umor već znak sunčanice
Michael J P/Shutterstock

Glavobolja, vrtoglavica, mučnina - možda nije samo umor već znak sunčanice

15:09 Zdravlje
Opekla vas je meduza - jednu stvar nikako ne smete da uradite - može samo da pogorša stanje
Wonderful Nature/Shutterstock

Opekla vas je meduza - jednu stvar nikako ne smete da uradite - može samo da pogorša stanje

14:08 Zdravlje
Naše bake su ga čuvale kao lek, a danas ga većina baca
Foto: Shutterstock / Simun Galic

Naše bake su ga čuvale kao lek, a danas ga većina baca

16:42 Zdravlje
Vidi sve vesti
Komentari (0)

Vremenska prognoza

Najnovije

Najčitanije

38min

Jedan papir može sprečiti porodične svađe - kako pravilno napisati testament

2H

Ne stavljajte polovinu paradajza ovako u frižider - zbog jedne greške brzo postaje kašast

4H

Pojeli ste jogurt kojem je istekao rok - stručnjaci otkrivaju kada je bezbedan, a kada može biti opasan

4H

Svekrva je svake subote tražila da joj dovode unuka - kada je majka otkrila šta radi iza njenih leđa, odmah je zatražila razvod

6H

Kako popraviti uništen laminat bez menjanja poda - trikovi za ogrebotine, vodu, fleke i udubljenja

1D

Starost dočekala sama - baka Rada menja testament, sve ostavlja komšinici

1D

Menja se isplata penzija za deo građana u Srbiji - važno obaveštenje Zavoda

1D

Postoji tačna mera - koliko treba staviti kašičica za vrhunsku tursku kafu

1D

Ako vam je ovo ostalo od bake i deke, ne bacajte - danas vredi mnogo više nego nekada

1D

Dodajte jedan sastojak u vodu za zalivanje i krastavci će eksplodirati od roda

Vidi sve

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,72
USD USD 102,24 102,55 102,86
CAD CAD 72,99 73,21 73,42
AUD AUD 71,5 71,71 71,93
GBP GBP 137,67 138,08 138,5
CHF CHF 126,67 127,05 127,43

Ostale vesti

Problem sa grejanjem? Evo zašto vaši radijatori ne rade punom snagom
Foto: Shutterstock

Problem sa grejanjem? Evo zašto vaši radijatori ne rade punom snagom

Oglasio se Batut - situacija sa gripom u Srbiji postaje ozbiljna, raste broj obolelih
Foto:Shutterstock

Oglasio se Batut - situacija sa gripom u Srbiji postaje ozbiljna, raste broj obolelih

Dobra dela činio je tajno - pola Srba slavi, a pola ide na slavu, danas slavimo Svetog Nikolu
Foto: Shutterstock/Mita Stock Images

Dobra dela činio je tajno - pola Srba slavi, a pola ide na slavu, danas slavimo Svetog Nikolu

Mladić iz Srbije primao očevu penziju, pa nakon punoletstva otvorio račun – sledio se
Foto: Pixabay

Mladić iz Srbije primao očevu penziju, pa nakon punoletstva otvorio račun – sledio se

Praznična misija ALTA Banke: novogodišnji pokloni za decu u Beloj Crkvi
Foto: Promo Alta

Praznična misija ALTA Banke: novogodišnji pokloni za decu u Beloj Crkvi