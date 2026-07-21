Savršen letnji ručak - punjeni paradajz, gotov za pola sata

Ako želite, možete dodati sir kako biste poboljšali ukus jela.

Sastojci:



– 400 grama paradajza

– 100 grama belog luka

– 2 jajeta

– 4 kašike brašna

– 1 kašika ulja

– 1 kašika mleka

– sveže mleveni biber

– 2 karanfilića

– 1 kašika peršuna

– sos od paradajza

– menta

– bosiljak

Način pripreme:

Isecite gornji deo paradajza i izvadite pulpu kašikom. Zagrejte ulje i propržite fino iseckani crni luk, a zatim dodajte beli luk i seckani peršun. Umutite jaja i dodajte brašno, mleko, sveže začine i biber. Pomešajte jaja sa crnim lukom, belim lukom i peršunom.

Punite paradajz smesom i zatvorite poklopcem od paradajza. Ako želite, možete dodati omiljenu vrstu sira i staviti malo sosa od paradajza na dno posude.

Paradajz peći 25-40 minuta na 150 stepeni.

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