Savršen letnji ručak - punjeni paradajz, gotov za pola sata

Ako želite, možete dodati sir kako biste poboljšali ukus jela.
Sastojci:
– 400 grama paradajza
– 100 grama belog luka
– 2 jajeta
– 4 kašike brašna
– 1 kašika ulja
– 1 kašika mleka
– sveže mleveni biber
– 2 karanfilića
– 1 kašika peršuna
– sos od paradajza
– menta
– bosiljak
Način pripreme:
Isecite gornji deo paradajza i izvadite pulpu kašikom. Zagrejte ulje i propržite fino iseckani crni luk, a zatim dodajte beli luk i seckani peršun. Umutite jaja i dodajte brašno, mleko, sveže začine i biber. Pomešajte jaja sa crnim lukom, belim lukom i peršunom.
Punite paradajz smesom i zatvorite poklopcem od paradajza. Ako želite, možete dodati omiljenu vrstu sira i staviti malo sosa od paradajza na dno posude.
Paradajz peći 25-40 minuta na 150 stepeni.
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