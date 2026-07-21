Mnogi ljudi bacaju svoj jogurt bez razmišljanja čim primete da je datum odštampan na pakovanju istekao.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da ovaj datum ne znači uvek da proizvod više nije bezbedan za konzumiranje. Američka agencija za hranu i lekove (FDA) objašnjava da se datumi poput "najbolje upotrebiti do" ili "upotrebiti do" u većini slučajeva odnose na kvalitet proizvoda, odnosno period u kojem proizvođač garantuje najbolji ukus i teksturu, a ne nužno i na bezbednost hrane.

Međutim, to ne znači da možete jesti bilo koji jogurt sa istekom roka trajanja bez brige.

Stručnjaci iz Hjuston Metodist ističu da je najvažnije kako je proizvod skladišten.

Ako je sve vreme bio u frižideru i ambalaža nije oštećena, postoji mogućnost da će biti u redu i nakon isteka roka trajanja. Međutim, preporučuju oprez jer se čak i u takvim uslovima vremenom mogu razviti štetni mikroorganizmi.

Pročitajte OVDE koja jaja su zdravija - bela ili smeđa.

Dobro razmislite

Pre nego što odlučite da jedete jogurt, pažljivo ga pregledajte. Ako primetite buđ, neprijatan ili neobično kisel miris, promenjenu boju ili grudvastu teksturu koja nije tipična za tu vrstu jogurta, najbolje je da ga bacite. Važno je i koliko dugo je bio van frižidera.

FDA upozorava da se kvarljiva hrana ne sme ostavljati na sobnoj temperaturi duže od dva sata jer se bakterije mogu brzo razmnožavati.

Stručnjaci takođe podsećaju da se neke opasne bakterije ne mogu identifikovati mirisom ili ukusom.

Stoga, osobe starije od 65 godina, mala deca, trudnice i osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom treba da budu posebno oprezne kada su u pitanju mlečni proizvodi kojima je istekao rok trajanja, piše Dnevno.hr

Ako niste sigurni koliko dugo je jogurt bio u frižideru ili primetite bilo kakvu promenu u izgledu, mirisu ili ukusu, preporuka je jednostavna – ne rizikujte. Stručnjaci kažu da je u takvim situacijama bezbednije baciti proizvod nego rizikovati trovanje hranom.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.