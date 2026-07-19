Kako je naveo, građani bi novac trebalo da dobiju za oko mesec i po dana.

"Za tačno mesec i po dana će ljudi to da dobiju, verujem, početkom septembra. Biće zadovoljni ljudi, bar da mogu svoje unučiće, decu da izvedu negde", rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da će sredstva biti isplaćena iz Akcijskog fonda.

Od 1. avgusta niže cene lekova

Vučić je najavio i da će od 1. avgusta biti snižene cene određenih lekova.

"Od 1. avgusta vi koji imate terapije imaćete mnogo jeftinije lekove. To je jedan deo borbe za bolji životni standard i lakši život svakog čoveka", rekao je predsednik.

On je dodao da će od 1. septembra početi velike isplate za penzionere, borce i korisnike socijalnih davanja.

Tokom obraćanja osvrnuo se i na navode o svojoj imovini, ističući da nema račune u inostranstvu i da se sva njegova imovina nalazi u Srbiji.

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