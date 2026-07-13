Odgovori su pristizali iz svih krajeva sveta, a korisnici su podelili iskustva o svadbama koje su se završile pre nego što su zapravo i počele. Važno je napomenuti da je reč o anonimnim objavama sa Reddita, čiju istinitost nije moguće nezavisno potvrditi.

Mlada odustala dok je oblačila venčanicu

Najviše pažnje privukla je ispovest korisnika koji je napisao da je njegova tetka odustala od venčanja bukvalno nekoliko trenutaka pre početka ceremonije.

Prema njegovim rečima, dok je oblačila venčanicu shvatila je da ipak ne želi da se uda. Presvukla se, sela u automobil i otišla u Grčku, dok su gosti tek kasnije saznali da od svadbe neće biti ništa.

Rekla "ne" pred oltarom

Još jedna priča izazvala je brojne reakcije korisnika.

Jedan član Reddit zajednice prisetio se venčanja kojem je prisustvovao kao dete i ispričao da je mlada tokom crkvene ceremonije jednostavno rekla da ne želi brak.

Prema njegovim navodima, nakon toga su se gosti mirno razišli, a slavlje nikada nije ni počelo.

Verenica priznala da voli drugog

Jedan muškarac podelio je lično iskustvo i napisao da je njegovo venčanje otkazano svega nekoliko dana pre zakazanog datuma.

Kako tvrdi, tadašnja verenica priznala mu je da se zaljubila u kolegu sa posla i da ne želi da se uda, zbog čega se na dan venčanja nijedno od njih nije pojavilo.

Na svadbu stigle samo dve osobe

Među objavama našla se i priča korisnice čiji roditelji, kako kaže, ipak nisu otkazali venčanje, ali ga pamte po jednom neprijatnom iskustvu.

Iako je porodica mladoženje prethodno potvrdila dolazak, na kraju su se pojavile samo dve osobe, zbog čega je veliki deo hrane ostao neiskorišćen.

Svekar navodno prekinuo slavlje

Veliku pažnju privukla je i objava u kojoj jedna korisnica prenosi priču koju je, kako kaže, čula od kolega.

Prema toj verziji događaja, svekar je tokom svadbenog veselja navodno saznao da mlada ima ljubavnika, uzeo mikrofon i zamolio njenu porodicu da napusti slavlje, dok je mladoženjina porodica nastavila proslavu, piše Ona.telegraf

Istinitost ove priče nije potvrđena.

Svadba sa stotinama gostiju završila se usred veselja

Jedan korisnik, koji tvrdi da je radio u svečanoj sali, napisao je da je prisustvovao romskoj svadbi sa između 700 i 800 gostiju.

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Prema njegovim rečima, slavlje je prekinuto kada je mladoženja saznao informacije zbog kojih više nije želeo da nastavi venčanje, nakon čega je, kako tvrdi, u sali nastao potpuni haos.

Reddit preplavile anonimne ispovesti

Tema je za kratko vreme prikupila hiljade reakcija, a korisnici su nastavili da dele priče o venčanjima koja su se završila raskidima, porodičnim sukobima i drugim neočekivanim obrtima.

Ipak, važno je naglasiti da su sve navedene priče objavljene anonimno na Redditu i predstavljaju lična iskustva ili događaje koje su korisnici preneli, zbog čega njihovu autentičnost nije moguće nezavisno potvrditi.

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