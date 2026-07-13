Kuća i porodica

Mnogi ovo zaborave pred put i naprave ogromnu grešku - kada se vrate sa mora, već je kasno

Pakovanje kofera, pasoši i planovi za letovanje uglavnom su na vrhu liste pred putovanje, ali mnogi zaborave da nekoliko minuta pripreme stana može sprečiti veliku materijalnu štetu. 

 

Autor:  Nina Stojanović
13.07.2026.12:40
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Mnogi ovo zaborave pred put i naprave ogromnu grešku - kada se vrate sa mora, već je kasno
Foto: Shutterstock / Lee Charlie
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Puknuto crevo, kratak spoj ili pokvarena hrana u frižideru mogu vas po povratku koštati stotine evra i pokvariti utiske sa odmora.

Kako biste bezbrižno uživali na letovanju, dovoljno je da pre polaska proverite nekoliko važnih stvari u svom domu.

Zatvorite vodu – najveći rizik krije se u cevima

Najčešći uzrok velikih šteta u praznim stanovima jeste pucanje fleksibilnih creva na bojleru, veš-mašini ili ispod sudopere.

Zbog toga je prvi i najvažniji korak da zatvorite glavni ventil za vodu. Ukoliko to nije moguće, zatvorite pojedinačne ventile ispod lavaboa, sudopere, veš-mašine i vodokotlića.

Na taj način značajno smanjujete rizik od poplave, uništenog parketa, nameštaja i eventualne štete koju biste mogli da napravite komšijama.

Isključite uređaje iz struje

Letnje oluje i udari groma mogu izazvati ozbiljna oštećenja električnih uređaja.

Pre odlaska na put isključite televizor, računar, ruter i druge uređaje koje nećete koristiti. Time ne samo da štitite elektroniku, već sprečavate i nepotrebnu potrošnju električne energije.

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Bojler takođe obavezno isključite na glavnom prekidaču.

Ne zaboravite frižider

Ako imate stariji frižider koji će tokom odmora biti prazan, najbolje je da ga isključite, odledite i ostavite vrata blago otvorena kako biste sprečili stvaranje buđi i neprijatnih mirisa.

Kod novijih modela možete uključiti režim za uštedu energije ili opciju koja održava minimalnu temperaturu.

Ne ostavljajte trag da niste kod kuće

Jedna od najvećih grešaka jeste objavljivanje fotografija sa aerodroma ili letovanja dok ste još na putu.

Stručnjaci savetuju da fotografije objavite tek po povratku, kako ne biste privukli pažnju potencijalnih provalnika.

Dodatnu sigurnost možete obezbediti korišćenjem pametnih sijalica ili tajmera koji će u večernjim satima automatski paliti svetlo u stanu.

Dobro je i da zamolite komšiju ili člana porodice da povremeno isprazni poštansko sanduče, jer prepuna pošta jasno pokazuje da nikoga nema kod kuće, piše Kurir

Izbacite smeće i proverite prozore

Pre polaska obavezno iznesite svo smeće, čak i iz kupatila.

Na visokim letnjim temperaturama i najmanji ostaci hrane mogu izazvati neprijatne mirise, pojavu insekata i razvoj bakterija.

Proverite da li su svi prozori dobro zatvoreni kako letnji pljuskovi ili jak vetar ne bi napravili dodatnu štetu.

Istovremeno, unutrašnja vrata u stanu, kao i vrata prazne veš-mašine i ormara, ostavite otvorena kako bi vazduh slobodno cirkulisao.

Nekoliko minuta može da vam uštedi stotine evra

Iako mnogima ove provere deluju kao sitnica, upravo one mogu napraviti razliku između bezbrižnog povratka sa odmora i skupih popravki.

Zatvaranje vode, isključivanje električnih uređaja, pravilna priprema frižidera i nekoliko jednostavnih mera zaštite mogu sprečiti poplave, kvarove i druge neprijatnosti koje često sačekaju vlasnike tek kada se vrate kući.

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