Srebrni predmeti, poput nasleđenog pribora za jelo ili dragocenog nakita, neizbežno gube svoj prvobitni sjaj tokom vremena.

Tamna patina, poznata kao srebrni sulfid, nastaje kao rezultat prirodne reakcije metala sa sumporom u vazduhu. Iako je proces potamnjenja neizbežan, vraćanje sjaja srebru ne zahteva nužno komplikovane ili skupe postupke.

Korišćenjem sastojaka dostupnih u većini domaćinstava i uz savete stručnjaka, moguće je bezbedno i efikasno vratiti lepotu dragocenih predmeta, piše "Good Housekeeping".

Metode za čišćenje srebrnog nakita i dodaka Pre upotrebe jakih hemikalija, preporučuje se da isprobate proverene kućne metode koje se oslanjaju na jednostavne hemijske principe.

Najpopularnija od njih uključuje upotrebu sode bikarbone i aluminijumske folije, a zasniva se na reakciji jonske razmene koja prenosi naslage sulfida sa srebra na foliju, bez oštećenja samog metala. Proces je relativno jednostavan. Staklenu ili keramičku posudu potrebno je obložiti aluminijumskom folijom, sa sjajnom stranom okrenutom nagore.

Srebrni predmeti se zatim stavljaju u posudu, vodeći računa da budu u direktnom kontaktu sa folijom.

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Predmeti se zatim prelivaju vrućom, ali ne ključalom vodom, u koju je prethodno pomešana soda bikarbona. Preporučeni odnos je jedna kašika sode bikarbone na jednu šolju vode.

Neki stručnjaci, poput onih iz britanske radionice Walter Bull & Son, takođe savetuju dodavanje soli kako bi se ubrzala reakcija.

U roku od nekoliko minuta, tamna patina će nestati. Predmete zatim treba pažljivo izvaditi, temeljno isprati pod mlazom tople vode i osušiti mekom, čistom krpom.

Rizici upotrebe paste za zube Iako se pasta za zube često reklamira kao brzo rešenje za čišćenje srebra, većina stručnjaka upozorava na njenu abrazivnu prirodu.

"Pasta za zube je previše abrazivna i može ostaviti fine ogrebotine na površini vašeg nakita", prema rečima British Jewelers.

Ove mikro-ogrebotine, iako u početku nevidljive, mogu trajno oštetiti površinu tokom vremena, posebno na finom srebru ili posrebrenim predmetima. Ako koristite ovu metodu, ključno je da koristite samo običnu belu pastu za zube, bez ikakvih aditiva za izbeljivanje ili kontrolu kamenca. Pastu treba nanositi mekom krpom i veoma nežno utrljati.

Prevencija je ključ za očuvanje sjaja

Najefikasniji pristup očuvanju sjaja srebra je prevencija. Pošto tamnjenje uzrokuju jedinjenja sumpora i vlaga u vazduhu, pravilno skladištenje je ključno.

"Stavite ga u hermetički zatvorenu kesu da biste ga zaštitili od vazduha i vlage. Vlaga u vazduhu ubrzava tamnjenje", savetuje Blejk Asad iz britanskog juvelira Goodstone.

Preporučuje se upotreba posebnih kesa ili krpa protiv tamnjenja koje apsorbuju sumpor, a najbolje je svaki komad čuvati odvojeno kako bi se izbeglo grebanje.

Dodatnu zaštitu od vlage pruža komad krede ili kesica sa silika gelom stavljena u kutiju za nakit. Redovno nošenje srebrnog nakita može pomoći u sprečavanju tamnjenja, jer prirodna ulja u koži deluju kao blagi polir. Međutim, potrebno je zaštititi srebro od izlaganja hemikalijama. Parfemi, losioni, lakovi za kosu i sredstva za čišćenje mogu ubrzati proces tamnjenja.

Stoga se preporučuje pridržavanje pravila da se nakit stavlja poslednji, nakon što se sva kozmetika upije u kožu.

Isto važi i za pribor za jelo, koji treba oprati odmah nakon upotrebe, posebno ako je bio u kontaktu sa hranom bogatom sumporom poput jaja, majoneza ili crnog luka.

Kada potražiti stručnu pomoć?

Iako se većina manjih problema sa tamnjenjem može rešiti kod kuće, postoje slučajevi kada je najbolje potražiti stručnu pomoć.

"Ako je vaš predmet jako tamnjen i ne može se lako ukloniti ili ako postoje znaci korozije, poput crne ili zelenkaste kore, najbolje je da ga ukloni juvelir", kaže Liza Nečamkin, vlasnica Nechamkin Silver Studios u SAD.

Profesionalno čišćenje je neophodno za antikvitete ili sentimentalne predmete, nakit sa dragim kamenjem i fizička oštećenja poput udubljenja ili pukotina.

Profesionalci koriste specijalizovane alate i bezbedna rešenja, kao što su ultrazvučni čistači, kako bi osigurali temeljan, ali bezbedan rezultat.

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