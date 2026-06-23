Sirće, iako ima široku primenu, nije pogodno za sve površine i uređaje u domu. Njegova kiselina može da ošteti određene materijale, skine zaštitne slojeve ili dugoročno naruši izgled i funkcionalnost predmeta. Zato je važno znati koje stvari ne bi trebalo čistiti sirćetom kako bi se izbegla trajna oštećenja.

Kamene radne ploče

Prirodni kamen poput granita ili mermera može da izgubi sjaj i zaštitni sloj pod uticajem sirćeta. Umesto toga, preporučuje se korišćenje blagih deterdženata i pH-neutralnih sredstava.

Mašina za sudove

Iako se ponekad koristi za uklanjanje kamenca, sirće može da ošteti gumene delove i spojeve unutar uređaja.

Drveni podovi i nameštaj

Kiselina iz sirćeta može da ošteti zaštitni sloj drveta, isuši površinu i učini je manje otpornom na habanje.

Kožni nameštaj

Sirće uklanja prirodna ulja iz kože, što može da dovede do njenog isušivanja, pucanja i gubitka elastičnosti.

Ekrani elektronskih uređaja

Može da ošteti zaštitni premaz na ekranima telefona, laptopova i televizora, zbog čega se ne preporučuje njegova upotreba.

Noževi

Kod određenih metala može da ubrza koroziju i utiče na oštrinu, posebno ako se ne osuše odmah nakon čišćenja, piše Superžena.

Preporučuje se da se za ove površine koriste namenska, blaža sredstva za čišćenje kako bi se izbegla trajna oštećenja i produžio vek trajanja predmeta u domaćinstvu.



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