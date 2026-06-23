Trik sa smrznutom flašom vode - koriste ga Nemci, hladi bolje nego što mislite

Dok letnje temperature u mnogim regionima prelaze 35 stepeni Celzijusa, mnoga domaćinstva traže pristupačne alternative za rashlađivanje prostora. Takozvana nemačka metoda smrznute flaše vode poslednjih meseci privlači sve više pažnje širom sveta, kao praktično rešenje za one koji nemaju klima-uređaj ili žele da smanje potrošnju električne energije tokom najtoplijeg dela dana.

Ovaj jednostavan trik zasniva se na korišćenju predmeta koje gotovo svi imamo kod kuće: obične plastične flaše od 1,5 litra, vode iz česme i zamrzivača. Metoda ne zahteva nikakvu složenu instalaciju, a popularnost je stekla putem društvenih mreža i portala posvećenih savetima za dom, gde korisnici dele pozitivna iskustva nakon primene tokom najtoplijih letnjih meseci, piše Jutarnji.

Kako primeniti ovu metodu?

Postupak je vrlo jednostavan:

Flašu napunite vodom, ostavljajući približno 20 odsto praznog prostora kako ne bi pukla tokom smrzavanja.

Ostavite je preko noći u zamrzivaču.

Sledećeg dana postavite je na povišeno mesto u prostoriji, na primer na policu ili vrh ormarića.

Ispod flaše obavezno stavite posudu koja će sakupljati vodu nastalu kondenzacijom.

Kako se led postepeno topi, oslobađa se hladan vazduh koji se spušta kroz prostoriju, stvarajući osećaj prijatnije temperature. Efekat može biti posebno primetan u manjim prostorima. Stručnjaci ističu da ovaj trik pruža privremeno olakšanje i može biti posebno koristan tokom najtoplijih sati u danu ili za rashlađivanje spavaćih soba pre odlaska na spavanje.

Kako funkcioniše efekat hlađenja smrznutom flašom?

Fizički princip na kojem se zasniva ova metoda je relativno jednostavan. Kada led počne da se topi, on apsorbuje toplotu iz okoline kako bi iz čvrstog prešao u tečno stanje. Taj proces je poznat kao latentna toplota topljenja. Upravo zbog toga dolazi do hlađenja okolnog vazduha, koji se, budući da je gušći od toplog vazduha, spušta prema nižim delovima prostorije i stvara blagu rashladnu struju.

Termografske studije su pokazale da jedna smrznuta flaša može sniziti temperaturu u neposrednoj okolini za jedan do tri stepena Celzijusa, u zavisnosti od veličine prostorije i početne temperature vazduha. Ipak, reč je o privremenom i lokalizovanom efektu koji obično traje između tri i pet sati, u zavisnosti od temperature okoline i veličine korišćene flaše.

Ova metoda je posebno popularna u Nemačkoj, gde je poznata pod nazivom Flaschenkühlung (hlađenje flašom) i smatra se delom tradicionalnih strategija za ublažavanje letnjih vrućina.

Dodatne strategije za održavanje prijatne temperature tokom leta

Kako bi se povećala efikasnost trika sa smrznutom flašom vode, stručnjaci za klimatizaciju preporučuju njegovo kombinovanje sa drugim metodama koje pomažu u održavanju prijatne temperature u domu tokom toplih meseci:

Pravilno upravljanje prozorima i roletnama: Preporučuje se da se prozori drže zatvorenim tokom najtoplijeg dela dana (između 12 i 18 časova), a otvaraju tokom noći i u ranim jutarnjim satima. Spuštanje roletni ili navlačenje zavesa na prozorima izloženim direktnoj sunčevoj svetlosti može sniziti unutrašnju temperaturu i do pet stepeni Celzijusa.

Vlažni peškiri: Postavljanje vlažnih peškira u središnji deo prostorije je još jedna efikasna metoda. Isparavanje vode apsorbuje toplotu iz okoline, stvarajući efekat sličan prirodnom isparavajućem klima-uređaju. Peškiri treba da budu vlažni (ne potpuno natopljeni) i postavljeni tamo gde postoji cirkulacija vazduha.

Biljke: Vegetacija na prozorima, balkonima ili terasama deluje kao prirodna zaštita od toplote, pruža dodatni hlad i povećava vlažnost vazduha kroz proces transpiracije lišća, pomažući u stvaranju prijatnije mikroklime.

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