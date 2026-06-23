Sezona godišnjih odmora povećava broj učesnika u saobraćaju, a i mogućnost većeg broja saobraćajnih nezgoda. Statistike pokazuju da se najveći broj saobraćajnih nezgoda dešava leti i to najčešće u julu, avgustu i septembru. Kako bi smo putovali bezbedno, potrebno je pridržavati se određenih saveta za vožnju u letnjim uslovima, objavio je Batut.

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Preporuke za vožnju u putničkom automobilu u letnjim uslovima

1. Ne ulazite u automobil koji je stajao na suncu, obavezno otvorite sva vrata i prozore, uključujući i prtljažnik. Tako će te provetriti i za neki stepen rashladiti vazduh u automobilu.

2. Upotreba klima uređaja treba da omogući da unutrašnja temperatura bude niža 5 do 7 stepeni od spoljašnje.

3. Pravite pauze tokom vožnje: u toku vožnje po visokim temperaturama i putovanjem na dužim relacijama potrebno je da se prave pauze u vožnji na svaka 2 sata po 15 minuta. Provetravanje vozila, unos dovoljne količine tečnosti i lagano istezanje otkloniće prve znake umora koji se obično javljaju nakon drugog sata vožnje.

4. Velike vrućine predstavljaju rizik po bezbednu vožnju, jer mnogo brže dovode do umora i iscrpljenosti. Umor je uzročnik svake treće saobraćajne nezgode na putevima, a neminovan je pratilac dugih vožnji, naročito u noćnim i nepovoljnim klimatskim uslovima, poput velikih vrućina. Kako biste sprečili ili odložili nastanak umora u toku vožnje, pre putovanja se dobro naspavajte i odmorite.

5. Na put nemojte kretati ukoliko ste konzumirali alkohol ili druge psihoaktivne supstance, uključujući i lekove za koje je naznačeno u uputstvu da mogu da utiču na sposobnost upravljanja motornim vozilima.

6. Vežite se - upotreba sigurnosnog pojasa je obavezna za svakog putnika u vozilu

bilo da je u pitanju vozač, suvozač ili putnik na zadnjem sedištu. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, upotreba sigurnosnih pojaseva za vozače i putnike na prednjim sedištima smanjuje rizik od smrtnog ishoda za gotovo 50 odsto, dok za putnike na zadnjim sedištima taj procenat u pojedinim delovima sveta iznosi i do 75 odsto.

7. Vodite računa o bezbednosti dece u vozilu - deca najčešće stradaju kao putnici u vozilima, a jedan od razloga je nekorišćenje ili nepravilno korišćenje auto sedišta.

8. Nikada decu ne ostavljajte u parkiranom vozilu na suncu. Čak i sa otvorenim prozorima temperatura u autu se za 10 minuta može popeti na 40 stepeni ako je napolju 25, a ako je napolju 35, temperatura u autu dostiže i 50. podeljak. Deca su osetljiva na ekstremne temperature, pa se mogu pregrejati tri do pet puta brže nego odrasle osobe.

U slučaju pregrejavanja kod dece može doći do toplotnog udara koji može imati fatalne posledice. Zato je važno prepoznati njegove simptome:

- razdražljivost;

- malaksalost, pospanost;

- dezorijentisanost;

- povećana temperatura;

- povraćanje;

- konvulzije i,

- nesvestica.

Ako primetite neki od simptoma pregrejavanja, važno je reagovati odmah. Dete odmah sklonite iz pregrejanog automobila. Idite u hladovinu jer će na taj način će temperatura tela da se snizi. Skinite dete. To će pomoći da se rashladi, da mu koža dođe u direktan kontakt sa vazduhom. Da bi se telo što brže i što bolje rashladilo, potrebno je da dete kvasite vodom. Rashladite ga tako što ćete pokvasiti peškir mlakom vodom i njime ga osvežavati.

Preporučuje se da položite hladne obloge na vrat, prepone, i pod pazuh. U predelu tih delova tela se nalaze krvni sudovi najbliži koži, pa se hlađenjem tih područja ubrzava snižavanje temperature celog tela. Od velike je važnosti da dete nedehidrira. Dajte mu tečnost, a ako je već dehidriralo (uznemirenost, razdražljivost, pospanost, klonulost, hladna koža, tokom plakanja nema suza, suve usne, suv i obložen jezik, upale oči) dajte detetu po nekoliko gutljaja na svakih petnaestak minuta. Ukoliko detetu ne bude bolje, hitno ga odvesti u najbližu zdravstvenu ustanovu, piše RT Balkan.

9. Vodite računa i ako prevozite kućnog ljubimca - ako se vozi pas na zadnjem sedištu potrebno ga je vezati posebno dizajniranim pojasevima za pse, dok mali kućni ljubimci imaju posebne putne kutije.

Nikada ih ne ostavljajte u parkiranom automobilu na suncu.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

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