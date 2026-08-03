Građani Srbije koji žive i rade u inostranstvu, a deo radnog staža ostvarili su u Srbiji, često imaju dilemu kako da pribave potvrdu o stažu prilikom podnošenja zahteva za penziju u drugoj državi, piše Blic.

Iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) objašnjavaju da u većini slučajeva osiguranici ne moraju sami da traže potvrdu o radnom stažu u Srbiji, jer se postupak sprovodi službenim putem između nadležnih institucija dve države.

Povod za ovo pojašnjenje bilo je pitanje osiguranika iz Salcburga koji želi da ostvari pravo na austrijsku penziju, a deo radnog veka proveo je u Srbiji.

Zahtev se podnosi u državi u kojoj živite

Kako navode iz PIO fonda, građanin koji živi u Austriji i želi da mu se prizna radni staž ostvaren u Srbiji ne podnosi zahtev direktno Fondu PIO Srbije.

Potrebno je da se najpre obrati nadležnom organu socijalnog osiguranja u Austriji i podnese zahtev za utvrđivanje penzijskog staža ostvarenog u Srbiji.

Nakon toga austrijska institucija službenim putem dostavlja zahtev Fondu PIO Srbije, koji proverava podatke o navršenom stažu i potvrdu dostavlja austrijskom penzijskom organu, ali i samom osiguraniku.

Staž iz Srbije i inostranstva se sabira

Iz PIO fonda podsećaju da Srbija sa brojnim državama ima zaključene međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju.

To znači da se, ukoliko je osiguranik radio u Srbiji i u državi sa kojom postoji takav sporazum, radni staž ostvaren u obe zemlje sabira radi ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na penziju.

Tokom postupka nadležne institucije dve države razmenjuju podatke o ostvarenom radnom stažu putem međunarodnih obrazaca, čime se omogućava pravilno utvrđivanje prava iz penzijskog osiguranja.

Koliku penziju isplaćuje Srbija, a koliku druga država?

Iako se radni staž sabira kako bi građanin ispunio uslove za odlazak u penziju, svaka država isplaćuje samo deo penzije koji odgovara periodu osiguranja ostvarenog na njenoj teritoriji.

Drugim rečima, Srbija isplaćuje penziju za godine rada ostvarene u Srbiji, dok druga država isplaćuje deo koji se odnosi na staž navršen kod nje.

Gde se podnosi zahtev za penziju?

PIO fond naglašava da se zahtev za ostvarivanje prava na penziju podnosi organu socijalnog osiguranja u državi u kojoj osiguranik ima prebivalište.

Nakon podnošenja zahteva pokreće se službeni postupak razmene podataka između nadležnih institucija, čime se utvrđuje ukupan radni staž i pravo na isplatu penzije u skladu sa međunarodnim sporazumima.

Zbog toga građani koji su radili u više država ne treba sami da pribavljaju potvrde o radnom stažu iz Srbije, osim ukoliko nadležna institucija u konkretnom postupku izričito ne zatraži dodatnu dokumentaciju.

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