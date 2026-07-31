Razlog za to je istorijski i geografski – pirinač je nekada bio skupa, uvozna i teško dostupna namirnica u krševitim krajevima. Zbog toga su hercegovačke domaćice osmislile genijalnu zamenu koja je pre svega služila da poveže meso, a koja je jelu dala neverovatnu sočnost i mekoću.

Umesto pirinča, u tradicionalni mesni nadev stavljala se sredina starog, domaćeg hleba, prethodno natopljena u vodi ili mesnom temeljcu. Za razliku od pirinča koji često može da isuši meso jer tokom kuvanja upija tečnost, hleb natopljen u temeljcu zadržava vlagu unutar paprike, čineći nadev izuzetno mekanim i vazdušastim i punjene paprike sočnijima, piše Blic žena.

Takođe, s obzirom na bogatstvo sušenog mesa u ovom kraju, u nadev se obavezno seckao komadić domaće suve pancete ili pršuta kako bi skromnijem komadu mlevenog mesa dao dubok, bogat miris i masnoću.

Autentični starinski hercegovački recept za punjene paprike

Sastojci:

8-10 srednjih paprika (babura)

500 g mlevenog junećeg ili mešanog mesa

70-100 g sitno seckane domaće suve pancete ili pršuta

Sredina od 2 deblje kriške starog hleba

1 glavica crnog luka (sitno seckana)

2 čena belog luka (sitno seckana)

1 jaje (za povezivanje smese)

So, crni biber i malo slatke mlevene paprike

Malo masnoće (svinjska mast ili ulje)

Mesni ili povrtni temeljac (ili topla voda) za podlivanje

Priprema:

Paprike operite, odsecite im vrhove sa peteljkom i očistite ih od semenki. Sredinu starog hleba prelijte sa malo toplog temeljca ili vode. Kada omekša, dobro je ocedite rukama i izmrvite.

Na malo masnoće kratko propržite sitno seckani crni luk dok ne postane staklast. U dubljoj posudi sjedinite mleveno meso, prženi luk, sitno seckanu suvu pancetu i isceđeni hleb. Dodajte jaje, beli luk, so, biber i mlevenu papriku. Sve dobro zamesite rukama da dobijete ujednačenu, mekanu smesu.

Paprike napunite pripremljenim nadevom, ali nemojte previše pritiskati i sabijati smesu. Po želji ih možete zatvoriti kolutovima paradajza ili krompira.

Poređajte paprike u dublju tepsiju ili zemljani sud. Nalijte temeljac ili vodu da pokrije paprike do polovine. Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 50 do 60 minuta. Tokom pečenja paprike jednom okrenite kako bi ravnomerno omekšale i uhvatile finu, pečenu koricu.

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