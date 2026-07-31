Prevremena penzija u Srbiji omogućava osiguranicima da ranije završe radni vek, ali uz određene uslove i umanjenje penzijskog iznosa.

Za razliku od redovne starosne penzije, kod prevremene penzije građanin može ranije da podnese zahtev, ali će mu penzija biti trajno smanjena.

Ko ima pravo na prevremenu penziju?

Pravo na prevremenu starosnu penziju mogu da ostvare osiguranici koji ispunjavaju propisane uslove.

Uslovi su:

najmanje 60 godina života;

najmanje 40 godina staža osiguranja.

Uslovi važe i za muškarce i za žene koji žele da ostvare pravo na prevremenu penziju.

Koliko se umanjuje prevremena penzija?

Najvažnija razlika između redovne i prevremene penzije jeste trajno umanjenje iznosa.

Penzija se umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju.

Ukupno umanjenje može da dostigne najviše 20,4 odsto.

To znači da osoba koja ode u prevremenu penziju nekoliko godina pre ispunjenja uslova za redovnu penziju može zauvek primati manji iznos.

Primer: raniji odlazak znači manju penziju

Građanin koji odluči da ode u prevremenu penziju nekoliko godina ranije mora da računa da će mu mesečna primanja biti niža nego da je sačekao redovnu starosnu penziju.

Zbog toga je pre donošenja odluke važno izračunati koliko bi iznosila penzija u oba slučaja i proceniti da li je raniji odlazak finansijski opravdan.

Koji su uslovi za redovnu penziju?

Za razliku od prevremene penzije, kod redovne starosne penzije nema trajnog umanjenja zbog ranijeg odlaska.

Uslovi zavise od godine i kategorije osiguranika, a pravo se uglavnom ostvaruje kada osiguranik dostigne propisanu starosnu granicu i ima dovoljan broj godina staža.

Građani koji planiraju odlazak u penziju trebalo bi da na vreme provere svoj penzijski staž i podatke koji se vode u evidenciji PIO fonda.

Šta treba proveriti pre podnošenja zahteva?

Pre nego što podnesu zahtev za prevremenu penziju, budući penzioneri treba da provere:

da li im je evidentiran celokupan radni staž;

da li su svi doprinosi uplaćeni;

da li postoje periodi rada koji nisu upisani u evidenciju;

koliki bi bio iznos penzije nakon trajnog umanjenja.

Jedan od najčešćih problema može nastati kada deo radnog staža nije evidentiran, pa je važno rešiti eventualne nepravilnosti pre podnošenja zahteva.

Prevremena penzija može biti izbor, ali odluku treba pažljivo doneti

Raniji odlazak u penziju može biti rešenje za one koji više ne žele ili ne mogu da rade do pune starosne granice, ali zbog trajnog umanjenja iznosa odluku treba doneti nakon detaljnog proračuna.

Za mnoge građane najvažnije pitanje nije samo kada mogu da odu u penziju, već kolika će im primanja biti nakon tog odlaska.

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