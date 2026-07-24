Mnogi obraćaju pažnju na vitamine C, D ili B kompleks, ali jedan važan nutrijent često ostaje u senci. Vitamin K možda nije među najpoznatijima, ali njegova uloga u organizmu je ogromna. Ako vam rane sporije zarastaju, imate slabije kosti ili ste često skloni infekcijama, moguće je da vašem telu nedostaje upravo ovaj vitamin, piše Ona.rs.

Vitamin K otkriven je tridesetih godina prošlog veka, kada je utvrđeno da ima ključnu ulogu u procesu zgrušavanja krvi. Zbog toga je dobio naziv "koagulacijski vitamin".

Za njegovo otkriće vezuje se i ime stomatologa Vestona Prajsa, koji je početkom 20. veka putovao svetom proučavajući vezu između ishrane i zdravlja različitih naroda. On je primetio da tradicionalna, neprerađena hrana sadrži određeni sastojak koji doprinosi zdravlju zuba i štiti organizam od hroničnih bolesti. Taj misteriozni nutrijent nazvao je "aktivator X", a kasnije je utvrđeno da se radilo o vitaminu K2.