Mnogi obraćaju pažnju na vitamine C, D ili B kompleks, ali jedan važan nutrijent često ostaje u senci. Vitamin K možda nije među najpoznatijima, ali njegova uloga u organizmu je ogromna. Ako vam rane sporije zarastaju, imate slabije kosti ili ste često skloni infekcijama, moguće je da vašem telu nedostaje upravo ovaj vitamin, piše Ona.rs.
Vitamin K otkriven je tridesetih godina prošlog veka, kada je utvrđeno da ima ključnu ulogu u procesu zgrušavanja krvi. Zbog toga je dobio naziv "koagulacijski vitamin".
Za njegovo otkriće vezuje se i ime stomatologa Vestona Prajsa, koji je početkom 20. veka putovao svetom proučavajući vezu između ishrane i zdravlja različitih naroda. On je primetio da tradicionalna, neprerađena hrana sadrži određeni sastojak koji doprinosi zdravlju zuba i štiti organizam od hroničnih bolesti. Taj misteriozni nutrijent nazvao je "aktivator X", a kasnije je utvrđeno da se radilo o vitaminu K2.
Zeleno povrće i fermentisana soja najbolji su izvori
Postoje dve glavne vrste vitamina K: K1 i K2.
Vitamin K1, poznat kao filokinon, uglavnom se nalazi u biljkama, posebno u zelenom lisnatom povrću. U organizmu se uz pomoć crevnih bakterija deo vitamina K1 pretvara u vitamin K2, koji se može pronaći i u fermentisanoj hrani.
Među najboljim prirodnim izvorima vitamina K nalaze se kelj i spanać, koji u jednoj porciji mogu sadržati višestruko veće količine od preporučenog dnevnog unosa.
Brokoli i prokelj takođe su odlični izvori, a jedna šolja ovog povrća može zadovoljiti više od celodnevnih potreba organizma za ovim važnim nutrijentom.
Posebno bogat vitaminom K2 je japanski natto, fermentisana soja koja se proizvodi uz pomoć bakterije Bacillus subtilis natto. Ova namirnica u 100 grama može sadržati čak oko 1000 mikrograma vitamina K2.
Kako prepoznati nedostatak vitamina K
Nedovoljan unos tamnozelenog lisnatog povrća i kupusnjača može dovesti do manjka ovog vitamina. Problem se može javiti i nakon dugotrajnog korišćenja antibiotika, jer oni mogu poremetiti ravnotežu dobrih bakterija u crevima koje učestvuju u stvaranju vitamina K2.
Preporučeni dnevni unos vitamina K iznosi oko 90 mikrograma za žene i 120 mikrograma za muškarce.
Zašto je vitamin K važan za organizam
Pomaže normalnom zgrušavanju krvi
Jedna od najpoznatijih uloga vitamina K jeste regulacija zgrušavanja krvi. Kada dođe do povrede, ovaj vitamin aktivira proteine koji omogućavaju da se krv normalno zaustavi i da rana počne da zarasta.
Istovremeno, važno je da se krv ne zgrušava bez potrebe, jer tada mogu nastati problemi sa krvnim sudovima.
Čuva zdravlje kostiju i smanjuje rizik od osteoporoze
Kalcijum nije jedini važan za čvrste i zdrave kosti. Vitamin K pomaže telu da pravilno koristi kalcijum i učestvuje u procesu mineralizacije kostiju.
Istraživanja su pokazala da dovoljan unos ovog vitamina može doprineti većoj mineralnoj gustini kostiju, dok njegov nedostatak povećava rizik od preloma, osteoporoze i problema sa zglobovima.
Štiti srce i krvne sudove
Vitamin K pomaže u sprečavanju taloženja kalcijuma u krvnim sudovima, čime doprinosi njihovom zdravlju. Njegova uloga važna je i za očuvanje funkcije bubrega.
Doprinosi zdravlju zuba
Vitamin K2 aktivira osteokalcin, protein koji nije važan samo za kosti već i za zdravlje zuba. Zbog toga dovoljan unos ovog vitamina može imati pozitivan uticaj i na oralno zdravlje.
Može biti povezan sa dužim životnim vekom
Jedno višegodišnje istraživanje koje je pratilo oko 4000 ljudi starijih od 65 godina pokazalo je da osobe sa najnižim nivoima vitamina K imaju 19 odsto veći rizik od prevremene smrti iz različitih razloga.
Namirnice bogate vitaminom K
Najbolji biljni izvori vitamina K su:
- kelj, spanać, blitva, raštika, rimska salata i peršun
- prokelj, brokoli, kupus i karfiol
- borovnice, šljive, grožđe i maline
- fermentisana soja
Dobri izvori su i praziluk, špargle, korijander, zelene mahune, grašak i gorušica.
Iako se o njemu ne govori često kao o drugim vitaminima, vitamin K ima važnu ulogu u gotovo svakodnevnim procesima u organizmu. Raznovrsna ishrana bogata zelenim povrćem jedan je od najjednostavnijih načina da telu obezbedite dovoljne količine ovog važnog nutrijenta.
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