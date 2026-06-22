Spanać je jedna od najcenjenijih namirnica u ishrani sa dobrim razlogom. Bogat gvožđem, vitaminima i antioksidansima, on je temelj zdrave ishrane.

Međutim, ispod njegove nutritivno bogate spoljašnjosti krije se potencijalna opasnost. Mnogi veruju da je dovoljno brzo ispiranje listova pod mlazom vode, ali stručnjaci za bezbednost hrane upozoravaju da takav pristup može biti opasno neadekvatan, ostavljajući za sobom nevidljive pretnje poput bakterija i pesticida, piše Simply Recipes.

Opasnosti koje vrebaju na listovima Da bismo razumeli važnost pravilnog pranja, potrebno je znati put kojim spanać prelazi od njive do stola.

Raste nisko pri zemlji, što ostavlja njegove listove direktno izloženim zemljištu, pesku i mikroorganizmima. Prirodni nabori na listovima su idealna skrovišta za prljavštinu, ali i za opasne bakterije poput E. koli i salmonele.

Američka agencija za hranu i lekove (FDA) povezala je nekoliko epidemija trovanja hranom sa nedovoljno opranim spanaćem, a od 2020. godine zabeleženo je više od 270 slučajeva u većim incidentima. Pored bakterija, prisutni su i pesticidi. Iako je njihova upotreba regulisana, hemijski ostaci mogu ostati na površini listova.

Čak i organski uzgajan spanać, koji koristi odobrene organske pesticide i prirodna đubriva, zahteva temeljno pranje. Stoga, preskakanje pravilnog čišćenja nije samo higijenski propust, već i zdravstveni rizik koji ne treba zanemariti.

Ispravan postupak pranja spanaća Efikasnost čišćenja spanaća ne zavisi od jačine vodenog mlaza, već od metodičkog pristupa koji uključuje potapanje i ciljano uklanjanje pesticida. Potapanje radi uklanjanja prljavštine Ispiranje u cediljki pod mlazom vode ne bi trebalo da bude jedini korak.

Najefikasniji način za uklanjanje krupne prljavštine i peska je potapanje. Napunite veliku, čistu posudu hladnom vodom.Važno je da ne koristite sudoperu, jer može biti izvor unakrsne kontaminacije. Potopite listove spanaća u vodu i nežno ih mešajte rukama 30 sekundi. Zatim, rukama ili kleštima, izvadite spanać iz posude, dozvoljavajući da se prljavština slegne na dno.

Sipajte vodu, isperite posudu i ponovite postupak sa svežom vodom dva do tri puta dok voda u posudi ne bude potpuno čista. Soda bikarbona protiv pesticida Nakon uklanjanja vidljive prljavštine, postoji ključni korak koji većina ljudi preskače: uklanjanje ostataka pesticida.

Obična voda može da ispere samo deo hemikalija, ali istraživanja su pokazala da postoji daleko efikasnije rešenje. Najefikasnija metoda je rastvor sode bikarbone, što je potvrđeno studijom objavljenom u časopisu Journal of Agricultural and Food Chemistry. Sipajte dve šolje (oko pola litra) vode u veliku posudu i dodajte jednu kašičicu sode bikarbone.

Dobro promešajte i potopite listove spanaća 12 do 15 minuta. Alkalni rastvor razgrađuje pesticide mnogo efikasnije nego sama voda.

Nakon namakanja, temeljno isperite spanać pod blagim mlazom hladne vode.

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Da li treba prati već opran spanać?

Police prodavnica su pune praktičnih pakovanja spanaća sa oznakama "oprano i spremno za jelo" ili "trostruko oprano".

To postavlja logično pitanje: da li je potrebno ponovo ga prati?

Stručnjaci se ne slažu po ovom pitanju. Neki, poput profesora Kita Vorinera sa Univerziteta u Gelfu, tvrde da je ponovno pranje takvog spanaća nepotrebno, pa čak i rizično.

"Postoji veći rizik od kontaminacije spanaća iz sudopera, sunđera i kuhinjskih površina", upozorava on.

Međutim, drugi stručnjaci i smernice FDA savetuju dodatni oprez, posebno za rizične grupe. Trudnice, osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom i mala deca takođe treba da operu prethodno opran spanać kao dodatnu meru bezbednosti. Konačna odluka je na potrošaču, ali kada ste u nedoumici, kratko ispiranje u čistoj posudi neće škoditi.

Sušenje spanaća i uobičajene greške

Nakon pranja, ključno je temeljno osušiti spanać. Vlaga je idealno okruženje za rast bakterija, a vlažni listovi će se mnogo brže pokvariti.

Najbolji alat za ovo je centrifuga za salatu. Ako ga nemate, nežno osušite listove tapkanjem čistom kuhinjskom krpom ili papirnim ubrusima.

Oprani i osušeni spanać čuvajte u frižideru, umotan u blago vlažan papirni ubrus unutar plastične kese ili posude. Ovo će ga održati svežim do pet dana. Izbegavajte uobičajenu grešku pranja vrućom vodom; to oštećuje ćelijsku strukturu listova i uništava vitamine. Uvek koristite hladnu vodu.

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