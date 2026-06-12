Na pijacama i u prodavnicama može se naći i luk koji je tretiran pesticidima, a postoje jednostavni vizuelni znaci koji mogu pomoći pri izboru.

Izgled otkriva mnogo

Prirodno uzgojen mladi luk obično ima gladak prelaz iz belog korena u zeleni deo stabljike. Kod sumnjivih primeraka, kako se navodi, mogu se primetiti bele tačkice ili mrlje koje mogu ukazivati na hemijski tretman.

Tekstura kao važan pokazatelj

Pored izgleda, važna je i tekstura. Kvalitetan mladi luk je mekan, elastičan i blago savitljiv.



S druge strane, luk koji je bio izložen hemikalijama često deluje tvrđe, krutije i neprirodno uspravno.

Način prodaje takođe ima značaja

Stručnjaci savetuju oprez i kada je reč o načinu na koji se luk prodaje. Svežnjevi koji su dugo stajali u vodi mogu brže izgubiti nutritivnu vrednost i svežinu.



Najbolji izbor je luk koji i dalje ima tragove zemlje, jer to može biti znak da nije previše obrađivan, piše "Klik.hr".

Kako ga pravilno čuvati

Po dolasku kući, mladi luk ne bi trebalo odmah prati jer vlaga ubrzava kvarenje.



Preporučuje se čuvanje u frižideru, umotan u papirni ubrus i stavljen u perforiranu kesu kako bi mogao da „diše“.



Pre upotrebe, savetuje se temeljno pranje, po mogućstvu u vodi sa sodom bikarbonom.



Iako deluje kao jednostavna namirnica, mladi luk može značajno varirati u kvalitetu. Pažljiv izbor i pravilno čuvanje mogu doprineti i boljem ukusu i većoj sigurnosti u ishrani.



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