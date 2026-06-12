Mnogi stari komadi nameštaja završavaju na otpadu čim izgube svoj sjaj, ali ova komoda dokaz je da uz malo mašte i rada svaki komad može dobiti novi život. Vlasnica je odlučila da staru braon komodu, koju je kupila odmah nakon fakulteta i koristila više od 20 godina, pretvori u moderan i elegantan komad koji danas dominira njenom dnevnom sobom.

Pročitajte OVDE koji sve novi paketi mera stižu za penzionere.

Stara komoda dobila potpuno novu namenu

Iako je komoda bila očuvana i čvrste konstrukcije, njen izgled više nije odgovarao enterijeru. Umesto da kupi novi nameštaj, vlasnica se odlučila za renoviranje. Dodatno je skratila gornji deo komode kako bi dobila moderniji izgled i kako bi se bolje uklopila u prostor dnevne sobe, gde je planirala da je koristi kao komodu za odlaganje i dekoraciju.

Posebno zanimljivo je to što nije menjala originalne ručkice. One su bile u odličnom stanju i zadržale su autentičan karakter nameštaja.

Krečna boja kao najjednostavnije rešenje

Za obnovu je korišćena krečna boja (chalk paint), omiljeni izbor među ljubiteljima „uradi sam“ projekata. Ova vrsta boje poznata je po tome što uglavnom ne zahteva prethodno grundiranje i lako se nanosi na različite površine.

Njena najveća prednost je mat završnica koja nameštaju daje elegantan i moderan izgled. Osim toga, projekat je bio znatno jeftiniji jer nije bilo potrebe za kupovinom skupih specijalizovanih boja.

Velika dilema: Da li farbati stranice fioka?

Jedna od najčešćih nedoumica prilikom renoviranja komoda jeste da li treba bojiti bočne stranice fioka.

Sa estetske strane, farbanje svih vidljivih delova pruža ujednačen izgled i potpuni vizuelni preporod komada nameštaja. Međutim, postoji i praktična strana priče. Dodatni sloj boje može otežati izvlačenje fioka, jer povećava debljinu površine i može dovesti do zapinjanja.

U ovom slučaju odlučeno je da stranice fioka ostanu netaknute. Vlasnica ističe da joj to nikada nije predstavljalo problem, dok je donji deo komode ipak prefarban kako bi se postigao skladan izgled.

Problemi na koje treba računati tokom renoviranja

Iako deluje jednostavno, rad sa krečnom bojom nosi određene izazove.

1. Priprema je važnija nego što izgleda

Mnogi misle da krečna boja ne zahteva pripremu, ali površinu je ipak potrebno dobro očistiti i blago izbrusiti kako bi se boja pravilno vezala.

2. Ravnomerno nanošenje boje

Postizanje savršeno ujednačenog sloja nije uvek lako. Često je potrebno nekoliko premaza kako bi se dobio željeni rezultat.

3. Efekat „istrošenog nameštaja“

Popularni vintage izgled zahteva dodatnu veštinu. Početnicima može biti teško da postignu prirodan efekat bez preterivanja.

4. Zaštita završnog sloja

Nakon farbanja neophodno je naneti zaštitni vosak ili zaptivač. Bez toga boja može brže da se ošteti, naročito na često korišćenim površinama.

Nakon završetka radova, nekadašnja tamna komoda postala je elegantan beli komad nameštaja koji se savršeno uklopio u dnevnu sobu. Nova boja unela je svežinu i vizuelno osvetlila prostor, dok je modernizovani oblik dodatno doprineo sofisticiranom izgledu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.