Bez obzira da li je u pitanju vaš prvi iznajmljeni stan ili dom za ceo život, kauč je jedan od ključnih komada nameštaja.

Bez obzira na vrstu ili stil, to je velika investicija koja često određuje izgled ostatka dnevne sobe. Iako većina ljudi kupuje kauč sa idejom da će trajati mnogo godina, postavlja se pitanje šta učiniti kada počne da izgleda staro ili istrošeno.

Postoje rešenja koja ne uključuju zamenu postojećeg kauča, piše Real Simple.

Sedam metoda da kauč izgleda kao nov

Postoji sedam jednostavnih načina da vratite svež izgled starom kauču i da ponovo izgleda kao nov.

Unesite svežinu novim jastucima

Najbrži način da osvežite stari kauč je dodavanje novih jastuka.

"Slaganjem nekoliko različitih dekorativnih jastuka možete postići potpuno novi izgled", kaže dizajnerka enterijera Sara Vitni.

Kada su u pitanju jastuci, mogućnosti su gotovo neograničene. Ako je vaš kauč neutralan, razmislite o dodavanju svetlih dekorativnih jastuka kako biste dodali kontrast ili se odlučite za zanimljiv uzorak ili teksturu.

Ako su vaši jastuci kvadratni, pokušajte da dodate okrugli jastuk za zanimljiviju kombinaciju.

Bez obzira na stil, postoje bezbrojne kombinacije sa kojima možete eksperimentisati. Ako imate ograničen budžet ili malo prostora za skladištenje, jednostavno zamenite samo navlake.

Očistite svoju sofu

Ako ste kupili belu sofu pre nekoliko godina, možda ste primetili da je vremenom postala siva.

Vaša sofa takođe može izgledati staro i malo prljavo od dece ili kućnih ljubimaca. Profesionalno čišćenje može udahnuti novi život staroj ugaonoj sofi ili dvosedu, sve za delić cene nove.

Ako vaša sofa ima navlake, možete ih odneti u hemijsko čišćenje ili ih oprati kod kuće.

Važno je proveriti etiketu i slediti uputstva za pravilnu negu.

Prekrijte jastuke dekorativnim jastukom

Vitni ističe da je još jedan jednostavan način da stara sofa izgleda kao nova prekrivanje dekorativnim jastukom.

"Može poslužiti kao presvlaka, a ležerniji pristup može izgledati veoma elegantno", dodaje dizajnerka enterijera Vitni.

Ova metoda je takođe odlična za prikrivanje manjih oštećenja ili mrlja bez dodatnih troškova popravke ili zamene.

Nabavite nove navlake

Kauč može izgledati staro i istrošeno, ali njegova drvena struktura može i dalje biti netaknuta. U tom slučaju, ulaganje u nove navlake je praktično rešenje.

Ako vaš kauč već ima navlake, verovatno je da proizvođač nudi dodatne opcije koje se lako mogu naručiti.

U suprotnom, možete imati napravljene navlake po meri za delić cene novog kauča.

Razmislite o potpuno drugom materijalu, poput veštačke kože umesto platna, ili se odlučite za šaru umesto jednobojne.

Ofarbajte svoje postojeće navlake Ako su vaše trenutne navlake i dalje u dobrom stanju, svetle boje i mogu se prati u mašini, mogu biti idealne za farbanje.

Ako ste entuzijasta "uradi sam", dostupni su kompleti koji olakšavaju i bezbedno izvršavanje promene kod kuće.

Pažljivo pratite uputstva za najbolji mogući rezultat.

Promenite ostatak prostora

Ako ne možete da promenite kauč, promenite ono što ga okružuje.

"Zapamtite, kontekst je ključan - promena elemenata oko kauča trenutno stvara potpuno novi osećaj. Eksperimentišite sa različitim tepihom ispod njega, umetničkim delima iznad njega i nekoliko različitih dekorativnih jastuka", kaže Vitni.

Čak i promena jedne ili dve stvari može odvratiti pažnju od onoga što vam se ne sviđa i uneti nešto novo u vašu dnevnu sobu.

Pretapacirajte svoju sofu

Ako je vaša sofa još uvek u dobrom stanju - možda se savršeno uklapa u prostor ili ima sentimentalnu vrednost - pretapaciranje je opcija koju vredi razmotriti.

"Ako zaista volite svoju sofu i ne smeta vam da uložite malo više vremena i novca, pretapaciranje je pravi izbor", kaže dizajnerka.

Iako je skuplja opcija, pretapaciranje može biti odličan način da dobijete kvalitetan komad nameštaja koji već volite, a takođe je i održiv način da postignete personalizovani izgled bez potrebe da kupujete potpuno novu sofu.

