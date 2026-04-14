Umesto mukotrpnog čupanja, postoji jednostavno rešenje koje ne zahteva alate niti skupe proizvode, a rezultati su vidljivi veoma brzo.

Sve što vam je potrebno već je u vašem domu. Naime, određeni kuhinjski sastojci mogu poslužiti kao efikasno sredstvo za uklanjanje korova.

Njihovo delovanje se zasniva na isušivanju biljke i zaustavljanju njenog daljeg rasta, što značajno smanjuje potrebu za fizičkim radom u bašti. Jedna od najefikasnijih kombinacija uključuje sirće, so i deterdžent.

Ova smeša deluje direktno na biljku, uništavajući njene ćelije i izvlačeći vlagu, zbog čega se korov brzo suši i truli.

Primena je jednostavna. Sve sastojke je potrebno pomešati, sipati u bočicu sa raspršivačem i direktno naneti na listove korova.

Najbolji efekat se postiže tokom sunčanog i suvog vremena, kada rastvor deluje brže i intenzivnije. U slučaju da nemate sve potrebne sastojke, mogu biti korisni i pojedinačni rastvori.

Soda bikarbona ili sirće mogu sami po sebi pomoći jer isušuju biljku i sprečavaju je da upija vodu, što na kraju dovodi do njenog potpunog nestanka, piše Dnevno.hr

Međutim, važno je imati na umu da ova metoda ne razlikuje korov od drugih biljaka. Ako dođe u kontakt sa cvećem ili travom, i oni mogu biti oštećeni. Stoga se preporučuje precizna primena, samo na mestima gde želite potpuno ukloniti vegetaciju.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.