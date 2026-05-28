Istovremeno, kod pojedinih vrsta povrća primećuju se blage oscilacije u cenama, u zavisnosti od ponude i potražnje.

U Kraljevu su cene jagoda u maloprodaji iznosile između 200 i 250 dinara po kilogramu, dok je na zelenoj pijaci dominirala cena od oko 350 dinara po kilogramu. Na istoj pijaci zabeležen je pad cena oraha i pomorandži, dok je limun poskupeo.

Na kvantaškoj pijaci, zahvaljujući sve većoj ponudi sezonskog povrća, niže cene evidentirane su kod mladog krompira, kupusa, paradajza, paprika i tikvica. Jedini rast cene zabeležen je kod krastavca, koji se prodavao po dominantnoj ceni od 150 dinara po kilogramu.

Na beogradskoj pijaci Skadarlija u 21. nedelji godine zabeležena je dobra ponuda i stabilna potražnja voća i povrća. Niže cene registrovane su kod banana, jagoda, kajsija, nektarina i trešanja. Jagode su se prodavale u rasponu od 250 do 400 dinara, dok je najčešća cena bila oko 250 dinara po kilogramu. Trešnje su koštale oko 300 dinara po kilogramu, objavio je STIPS.

Kod povrća su zabeležena pojeftinjenja boranije, karfiola, mladog krompira, belog luka, mladog crnog luka, paprika, patlidžana i praziluka, dok su poskupeli brokoli, kelj, krastavac salatar, krompir, paradajz, čeri paradajz, špargla i zelje.

U Čačku je, uz dobru ponudu jagoda i trešanja, došlo do pada cena ovih voćnih vrsta. Dominantna cena i jagoda i trešanja iznosila je oko 400 dinara po kilogramu.

Ponuda sezonskog povrća bila je stabilna, a stari krompir se prodavao po ceni od 70 do 80 dinara, dok je mladi koštao 190 do 200 dinara po kilogramu. Paradajz se kretao od 200 do 250 dinara, karfiol oko 220 dinara, dok je stari kupus bio između 40 i 50 dinara, a mladi oko 180 dinara po kilogramu.

Cene se, u odnosu na prethodnu nedelju, uglavnom nisu značajno menjale, već su zadržale stabilan nivo.

