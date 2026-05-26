Ražnjići sa različitim vrstama mesa, ribe ili povrća mogu lepo izgledati na fotografijama u kuvarskim knjigama i časopisima, ali u praksi nisu dobra ideja.

Da biste dobili savršeno pečenje, biće vam potrebno više vremena nego za pečenje povrća. Zajedničko pečenje mesa i povrća daće vam nepovoljne rezultate.

Povrće će biti prekuvano i kašasto dok meso ne bude spremno za vađenje sa roštilja. Upravo zato stručnjaci za roštilj preporučuju pečenje mesa i povrća na odvojenim ražnjićima. Isto važi i za različite vrste mesa - piletini i govedini su potrebne različite temperature i vreme pečenja, pa ih stavljajte na odvojene ražnjiće.

Pročitajte OVDE pet načina kako da iskoristite ostatke testa za picu.

Situacija nije ništa lakša sa pečenjem povrća na ražnjiću - luk i paprika će se ispeći otprilike u isto vreme, ali svakako mnogo kasnije od tikvica. Zato treba pažljivo birati šta ćete staviti na drveni ili metalni ražnjić.

Kada nižete sastojke na ražnjić, vodite računa da ostavite dovoljno prostora između svakog komada mesa ili povrća kako biste osigurali ravnomernu cirkulaciju toplote i ravnomerno kuvanje. Preporučuje se da ostavite najmanje jedan do najviše četiri centimetra prostora između svakog komada mesa, piše Pun kufer.

Na kraju, isecite sve sastojke za ražnjiće na približno istu veličinu. Ovo pravilo je posebno važno prilikom pečenja mesa na roštilju, jer će u suprotnom manji komadi mesa biti prepečeni, dok će veći dostići željenu unutrašnju temperaturu.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.