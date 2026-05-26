Mnogi građani ih kupuju svakodnevno i često su razočarani kada ih, posle samo nekoliko sati kod kuće, dočekaju vodenasti plodovi bez izraženog ukusa, koji brzo postaju buđavi.

Možda to ne bi bio toliki problem da građani ne plaćaju za ovo voće kao za "suvo zlato".

Cene na pijacama i policama vrtoglavo rastu, posebno kada su u pitanju domaće jagode. Međutim, dobra vest je da se kvalitet jagoda može prepoznati prilikom kupovine, samo treba obratiti pažnju na nekoliko detalja.

Kako piše t-online, najvažnije je znati da jagode više ne sazrevaju nakon branja. To znači da primerci koji se uberu prerano neće naknadno postati slađi ili aromatičniji.

Stoga bi trebalo birati plodove koji su ravnomerno crveni, bez belih ili zelenkastih delova. Površina treba da bude sjajna i glatka, ne mat, naborana ili osušena. Ako vidite sveže i zelene listove, to je veoma dobar znak.

S druge strane, ako primetite da su stabljike i listovi suvi, izbegavajte takve plodove jer je to znak da su jagode dugo stajale. Zrele jagode imaju izražen, sladak i voćni miris, dok one koje gotovo uopšte nemaju miris često nemaju mnogo ukusa. Podjednako je važno prepoznati znake kvarenja.

Meke ili blatnjave mrlje, tamni tragovi pritiska, sok na dnu posude, neprijatan miris ili vidljiva buđ su upozorenja da takve jagode treba izbegavati. Samo jedno pokvareno voće je dovoljno da ubrza kvarenje ostalih u pakovanju. Vreme kupovine takođe snažno utiče na ukus. Najbolje jagode su one koje se kupuju lokalno i u sezoni, kada se beru zrele i brzo stižu do kupaca.

Sezona u većem delu Evrope počinje u maju i traje do jula ili avgusta, u zavisnosti od vremena. Rano uvezene jagode se često beru pre nego što potpuno sazru kako bi izdržale transport, što često utiče na ukus.

Pažljivo ih čuvajte

Nakon kupovine, jagode treba pažljivo čuvati jer su veoma osetljive. Najbolje ih je čuvati neoprane, sa drškama, u frižideru, idealno u fioci za povrće. Pre skladištenja, pregledajte ih i odmah uklonite oštećene ili meke plodove kako ne biste ubrzali kvarenje ostatka.Najbolje ih je čuvati u plitkoj posudi kako se ne bi skupljale pod sopstvenom težinom.

Blago vlažan papirni ubrus može im pomoći da ostanu sveže malo duže, ali čak ni tada ih ne treba držati predugo. Obično mogu trajati do dva dana u frižideru. Perite ih samo pre jela, pod slabim mlazom vode, i ne predugo. Mnogi ljudi se odlučuju da ih potope u vodu, ali to se ne preporučuje jer jagode upijaju vodu, pa mogu izgubiti deo svog ukusa i postati mekše.

Najbolje je ukloniti drške tek nakon pranja, kako voda ne bi lako ušla u plod. Ne bacajte blago oštećene jagode koje nisu buđave. Možete ih koristiti za smutije, jogurt ili kolače. Međutim, ako se pojavi buđ, voće treba u potpunosti baciti. Samo odsecanje zahvaćenog dela nije dovoljno jer se buđ može proširiti i unutar ploda.

