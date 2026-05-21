Spasovdan se praznuje uvek u četvrtak, 40 dana posle Vaskrsa, a deset dana pre Duhova.

Prema hrišćanskom verovanju, Hristos je vaskrsenjem pokazao da je jači od smrti i 40 dana kasnije njegovi učenici su se nalazili za trpezom.

Tog dana Hristos im se ponovo javio i rekao: "Idite po svemu svetu i propovedajte Jevanđelje svakom stvorenju. Ko poveruje i krsti se, biće spasen, a ko ne poveruje biće osuđen".

Hristos je, prema predanju, učenicima obećao Duha Utešitelja i zapovedio da do silaska Duha Svetoga ne izlaze iz Jerusalima, i tako su mogli preneti Hristovu veru u svet i time ljude spasavati u veri.

Prema narodnim verovanjima, ovo je najsrećniji dan u godini za započinjanje novih poslova i dan kad se "razbijao maler".

Spasovdan je i gradska slava Grada Beograda, a u sklopu obeležavanja i ove godine Spasovdanska litija proći će centralnim gradskim ulicama.

Prema predlogu Srpske pravoslavne crkve, liturgija u Vaznesenjskoj crkvi će biti održana u 09.00 časova, a u 19.00 časova ispred Vaznesenjske crkve krenuće litija koju će predvoditi patrijarh srpski Porfirije.

Ovogodišnje obeležavanje praznika Vaskrsenja Isusa Hrista - Spasovdana uveličaće pronošenje pojasa Presvete Bogorodice koji je stigao u Srbiju sa Svete Gore.

