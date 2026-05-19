Ova namirnica upija prirodne sokove iz mesa dok se peče, a zatim ih oslobađa, stvarajući mekoću koja traje i drugog, pa i trećeg dana.



Ostanite do sredine teksta, jer se tamo krije tačna srazmera na pola kilograma mesa koja sprečava da ćufte postanu gnjecave.

Zašto baš griz, a ne hleb ili prezle

Hleb natopljen mlekom je klasika, ali ima manu. Brzo otpusti vlagu i ćufte se isuše čim se ohlade. Griz radi suprotno. Sitna zrna pšenice se u toku pečenja ponašaju kao mali rezervoari, zadržavaju masnoću i sokove unutar smese. Kada meso krene da se steže od toplote, griz drži strukturu opuštenom.



Prezle daju koru, ali ne i sočnost. Brašno čini smesu gumenom. Griz u mleveno meso je zlatna sredina i to ga čini najboljim trikom koji domaćice prenose s kolena na koleno.

Koliko griza ide na pola kilograma mesa

Pravilo je jednostavno. Jedna puna supena kašika griza na 500 grama mlevenog mesa. Za kilogram idu dve. Nemojte preterivati, jer griz upija tečnost i u prevelikoj količini pravi gustu, testastu smesu. Ostavite ga u mesu da odstoji najmanje 20 minuta pre oblikovanja. To je trenutak kada nabubri i poveže sve sastojke.

Kako da ćufte ostanu mekane i sutradan

Mekoća drugog dana je pravi test svake domaćice. Posle hlađenja, meso se obično steže i postaje gumeno. Griz to sprečava jer vlagu pušta postepeno, čak i kada ćufte stoje u frižideru. Zagrejete ih u sosu ili na pari i deluju kao da su tek napravljene.



Dodajte i jedno jaje, sitno seckani crni luk koji ste prethodno propržili na maslacu i kašičicu senfa. Senf je drugi tihi adut, razgrađuje proteine i meso čini još mekšim.

Šta je najveća greška kod mešanja smese

Predugo mešanje. Kada rukama gnječite mleveno meso pet minuta, izvlačite proteine i smesa postaje tvrda. Mešajte kratko, samo dok se sastojci ne sjedine. Ruke vlažite hladnom vodom dok oblikujete pljeskavice, smesa neće lepiti, a oblik će biti pravilan.

Sastojci koje obavezno treba imati pri ruci

500 g mešanog mlevenog mesa (svinjetina i junetina)





1 supena kašika griza





1 jaje





1 manja glavica crnog luka, propržena





1 čen belog luka, sitno iseckan





So, biber, slatka aleva paprika

Pljeskavice na tiganju ili u rerni

Griz radi u oba slučaja. U rerni se ćufte peku na 200 stepeni oko 25 minuta i ostaju potpuno meke u sredini. Na tiganju ide jaka vatra prvih minut po strani da se zatvori kora, pa smanjite. Ne pritiskajte pljeskavicu lopaticom, isteraćete svu tečnost koju je griz lepo upakovao.



Da li mogu da zamenim griz kukuruznim brašnom?

Možete, ali rezultat nije isti. Kukuruzno brašno daje grublju strukturu. Griz je finiji i bolje upija sokove iz mesa.

Koliko dugo ćufte sa grizom ostaju mekane u frižideru?

Do tri dana ako su u zatvorenoj posudi. Ako su u paradajz sosu, ostaju sočne i četvrtog dana.

Da li griz utiče na ukus mesa?

Ne, griz je neutralnog ukusa. Oseća se samo tekstura, a meso zadržava svoju aromu i začine koje dodate.



